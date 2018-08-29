2018-08-29T11:15:05+03:00
Общество

Вкусно пообедать в любой точке мира

На Свенской ярмарке быстрые блюда для офисных работников и наборы для туристов представило ОАО «Консервсушпрод»
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» М.Н. Адамов с заместителем губернатора А.М. Коробко.Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» М.Н. Адамов с заместителем губернатора А.М. Коробко.Фото: Марина АНТОНОВА
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На Свенской ярмарке один из крупнейших в Брянской области консервных заводов ОАО «Консервсушпрод» заняло свое заслуженное место среди производителей. Завод находится в Стародубе. Продукцию предприятия можно было попробовать на традиционной площадке «Брянская улица» на Андреевском лугу. А еще больший ассортимент посетители могли увидеть на подворье Стародубского района.

Традиционно прилавки ОАО «Консервсушпрод» пользуются особой популярностью у посетителей Свенской ярмарки.

Традиционно прилавки ОАО «Консервсушпрод» пользуются особой популярностью у посетителей Свенской ярмарки.

Накормить армию

Главной темой Свенской ярмарки в этом году стало 75­-летие освобождения Брянщины от немецко-­фашистских захватчиков. С военной историей нашей страны тесно связано и развитие консервного завода в Стародубе.

Основан завод в 1929 году в Стародубе как небольшое предприятие по переработке местного сырья картофеля в крахмал.

Во время Великой Отечественной войны завод работал как сушильный картофельный цех.

Во время Великой Отечественной войны завод работал как сушильный картофельный цех.

Долго пришлось налаживать мирную жизнь после войны. Но уже через 10 лет наша страна, несмотря на огромные потери, встала с колен. В Стародубе на месте сушильного цеха появился крупнейший в Советском Союзе завод по производству сушеных овощей. Здесь построили консервные и сушильные цеха, большое овоще­хранилище. Долгое время завод работал на Министерство обороны СССР, а потом на Российскую армию. Благодаря ОАО «Консервсушпрод» русский солдат был всегда накормлен.

Даже в военное время завод продолжал работать и кормить красноармейцев.

Даже в военное время завод продолжал работать и кормить красноармейцев.

К солдатской еде требования были всегда очень строги – их утверждали в Министерстве обороны. Готовая еда должна долгое время храниться без холодильника, пища должна быть сбалансирована по количеству питательных веществ, витаминов и минералов, легко усваиваться. Упаковка должна быть герметичной, чтобы туда не проникали солнечные лучи и влага. Солдаты часто оказываются вдали от воинских частей, чтобы отработать тактику ведения боя или испытать новые образцы оружия. Поэтому такие пайки просто незаменимы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Мирные рельсы

Эти наработки пригодились и в мирной жизни. Сейчас завод выпускает индивидуальные наборы для туристов, которые путешествуют далеко от цивилизации. Еды в каждом из них хватает взрослому человеку на одни сутки. Вес пакета – 2,1 килограмма. Несколько упаковок свободно помещаются в туристический рюкзак. Чтобы поесть, не обязательно даже разводить костер.

В набор туриста входят консервированные овощи, тушенка, паштеты, хлебцы, а также чай, кофе, соль, сахар, повидло и сгущенка. В комплекте есть одноразовый набор посуды, таблетка для дезинфекции воды, спички, устойчивые к ветру и влаге, разогреватель для еды.

А сегодня это один из крупнейших консервных заводов Брянской области.

А сегодня это один из крупнейших консервных заводов Брянской области.

Не тратить время на готовку

Быстро и вкусно поесть сейчас нужно не только солдату, но и простому работнику в офисе. Условия труда у них далеки от полевых. А поесть бывает негде и некогда. Многолетний опыт приготовления блюд из мяса и овощей пригодился и для создания быстрых обедов линейки «Бизнес­повар». Специальную металлизированную упаковку можно разогревать в микроволновке. В качестве и безопасности готовых обедов можно быть всегда уверенным.

В линейке «Бизнес­повар» есть макароны, плов, гуляш, чахохбили, голубцы и многое другое. Еда никогда не надоест, так как каждый день можно пробовать новое блюдо. Ежегодно технологи ОАО «Консервсушпрод» создают новые рецепты.

Для любителей домашней еды предприятие выпускает первые блюда: гороховый суп с копченостями, рассольник, харчо и борщ. Блюдо из серии «Обеду час» в отличие от «Бизнес­повара» нужно перелить в тарелку из металлической банки и только потом разогреть. Офисный работник справится с обедом быстрее, чем за час.

Попробуйте новинку от «Консервсушпрод» –нежную ряженку!

Попробуйте новинку от «Консервсушпрод» –нежную ряженку!

Традиционно прилавки ОАО «Консервсушпрод» пользуются особой популярностью у посетителей Свенской ярмарки. Здесь можно купить по заводским ценам консервы и другую продукцию предприятия. На этот раз покупателям предлагали продегустировать молочные продукты: кефир, йогурты, новинку предприятия – ряженку, сливочное масло, плавленые и твердые сыры. Все это изготавливается из цельного молока, которое производят на собственной ферме.

Нарасхват у посетителей ярмарки шли и новинки прошлого года – кетчупы и майонезы.

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