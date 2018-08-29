Вкусно пообедать в любой точке мира

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-29T11:15:05+03:00

На Свенской ярмарке быстрые блюда для офисных работников и наборы для туристов представило ОАО «Консервсушпрод»

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На Свенской ярмарке один из крупнейших в Брянской области консервных заводов ОАО «Консервсушпрод» заняло свое заслуженное место среди производителей. Завод находится в Стародубе. Продукцию предприятия можно было попробовать на традиционной площадке «Брянская улица» на Андреевском лугу. А еще больший ассортимент посетители могли увидеть на подворье Стародубского района.

Традиционно прилавки ОАО «Консервсушпрод» пользуются особой популярностью у посетителей Свенской ярмарки.

Накормить армию

Главной темой Свенской ярмарки в этом году стало 75­-летие освобождения Брянщины от немецко-­фашистских захватчиков. С военной историей нашей страны тесно связано и развитие консервного завода в Стародубе.

Основан завод в 1929 году в Стародубе как небольшое предприятие по переработке местного сырья картофеля в крахмал.

Во время Великой Отечественной войны завод работал как сушильный картофельный цех.

Долго пришлось налаживать мирную жизнь после войны. Но уже через 10 лет наша страна, несмотря на огромные потери, встала с колен. В Стародубе на месте сушильного цеха появился крупнейший в Советском Союзе завод по производству сушеных овощей. Здесь построили консервные и сушильные цеха, большое овоще­хранилище. Долгое время завод работал на Министерство обороны СССР, а потом на Российскую армию. Благодаря ОАО «Консервсушпрод» русский солдат был всегда накормлен.

Даже в военное время завод продолжал работать и кормить красноармейцев.

К солдатской еде требования были всегда очень строги – их утверждали в Министерстве обороны. Готовая еда должна долгое время храниться без холодильника, пища должна быть сбалансирована по количеству питательных веществ, витаминов и минералов, легко усваиваться. Упаковка должна быть герметичной, чтобы туда не проникали солнечные лучи и влага. Солдаты часто оказываются вдали от воинских частей, чтобы отработать тактику ведения боя или испытать новые образцы оружия. Поэтому такие пайки просто незаменимы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Мирные рельсы

Эти наработки пригодились и в мирной жизни. Сейчас завод выпускает индивидуальные наборы для туристов, которые путешествуют далеко от цивилизации. Еды в каждом из них хватает взрослому человеку на одни сутки. Вес пакета – 2,1 килограмма. Несколько упаковок свободно помещаются в туристический рюкзак. Чтобы поесть, не обязательно даже разводить костер.

В набор туриста входят консервированные овощи, тушенка, паштеты, хлебцы, а также чай, кофе, соль, сахар, повидло и сгущенка. В комплекте есть одноразовый набор посуды, таблетка для дезинфекции воды, спички, устойчивые к ветру и влаге, разогреватель для еды.

А сегодня это один из крупнейших консервных заводов Брянской области.

Не тратить время на готовку

Быстро и вкусно поесть сейчас нужно не только солдату, но и простому работнику в офисе. Условия труда у них далеки от полевых. А поесть бывает негде и некогда. Многолетний опыт приготовления блюд из мяса и овощей пригодился и для создания быстрых обедов линейки «Бизнес­повар». Специальную металлизированную упаковку можно разогревать в микроволновке. В качестве и безопасности готовых обедов можно быть всегда уверенным.

В линейке «Бизнес­повар» есть макароны, плов, гуляш, чахохбили, голубцы и многое другое. Еда никогда не надоест, так как каждый день можно пробовать новое блюдо. Ежегодно технологи ОАО «Консервсушпрод» создают новые рецепты.

Для любителей домашней еды предприятие выпускает первые блюда: гороховый суп с копченостями, рассольник, харчо и борщ. Блюдо из серии «Обеду час» в отличие от «Бизнес­повара» нужно перелить в тарелку из металлической банки и только потом разогреть. Офисный работник справится с обедом быстрее, чем за час.

Попробуйте новинку от «Консервсушпрод» –нежную ряженку!

Традиционно прилавки ОАО «Консервсушпрод» пользуются особой популярностью у посетителей Свенской ярмарки. Здесь можно купить по заводским ценам консервы и другую продукцию предприятия. На этот раз покупателям предлагали продегустировать молочные продукты: кефир, йогурты, новинку предприятия – ряженку, сливочное масло, плавленые и твердые сыры. Все это изготавливается из цельного молока, которое производят на собственной ферме.

Нарасхват у посетителей ярмарки шли и новинки прошлого года – кетчупы и майонезы.

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