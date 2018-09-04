10 интересных фактов из истории брянских чекистов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-04T14:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

5 сентября органы государственной безопасности на Брянщине отметят вековой юбилей. С чего же все началось? Как работали первые чекисты? Мы подобрали десять любопытных фактов из истории управления.

1. 5 сентября 1918 года Брянский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление о создании уездной ЧК. Ее возглавил комиссар исполкома бежичанин Александр Медведев. Брянский исполком не раз подавлял восстания анархистов, монархистов, кулаков и царских офицеров. Брянские чекисты противостояли деникинским шпионам.

2. В 1920 году Губчека возглавил Алексей Стельмахович, рукокодитель Бежицкого горсовета. В этом году брянские чекисты успешно побороли банду Сенина, который пытался захватить власти на всей территории Брянской губернии. В 1920 году брянскими чекистами была вскрыта контрреволюционная организация «Союз спасения Родины» и с помощью ВЧК была разгромлена.

3. В феврале 1922 года ВЧК была упразднена, а ее полномочия перешли к Государственному политическому управлению (ГПУ), с ноября 1923 года – Объединенному ГПУ (ОГПУ). Новый орган государственной безопасности хоть и сохранял функции политического сыска, но приоритет теперь отдавали борьбе с разведками иностранных государств, с их разведывательно-подрывной деятельностью.

4. Громким делом брянских чекистов в 20-е годы стало раскрытие и задержание банды Попова. Грабители несколько месяцев терроризировали население брянских сел, которые находились у железной дороги. Вскоре силами сотрудников губотдела ГПУ-ОГПУ вся банда Попова была уничтожена.

5. В 1925 году брянские чекисты успешно ликвидировали забастовку на заводе «Профинтерн». В 1927-м раскрыли больше сотни преступлений шайки, которой руководил уроженец Стародубского района Нашиванко. Немало пришлось потрудиться клинцовским чекистам в 1930 году при ликвидации в Стародубском районе банды грабителей под руководством жителя Стародуба - Быся.

6. В июле 1934 года ОГПУ было реорганизовано в Главное Управление государственной безопасности и вошло в состав НКВД СССР.

7. В июне 1941 года Брянск оказался тогда на пути фашистских захватчиков. Брянские чекисты первыми вступили в противоборство с врагом. Они построили 18 полевых аэродромов. Сотрудники НКВД отвечали за эвакуацию вглубь страны скота, тракторов, хлебных запасов, а также готовили партизан для работы в тылу врага.

8. Во время войны под руководством начальника горотдела НКВД Василия Суровягина действовало несколько разведывательно-диверсионных групп для дальней разведки. За год они передали в штаб Брянского фронта более 60-ти радиограмм с разведданными об оккупантах. Благодаря опергруппе Суровягина в Дятькове в период оккупации была восстановлена советская власть.

9. В 1941-м отряд специального назначения «Митя» под командованием чекиста-разведчика Дмитрия Медведева совершал рейды по немецким тылам, уничтожая живую силу и военную технику врага, добывал разведывательную информацию, помогал в создании партизанских отрядов на оккупированной территории. За образцовое выполнение специальных заданий Родины Дмитрий Медведев был удостоен звания Героя Советского Союза. К слову, его брат Александр Медведев был первым руководителем ВЧК.

10. Во время войны среди брянских чекистов был еще один герой - Дмитрий Емлютин. Он был командиром объединенных партизанских отрядов. Под его началом малочисленные, слабо обученные и плохо вооруженные, разрозненные партизанские отряды Юго-Западных районов Брянщины превратились в грозную силу для врага.

После войны перед органами государственной безопасности Брянской области встали новые задачи, связанные с розыском агентуры фашистских разведорганов, оставшейся на освобожденной территории, розыском шпионов и других преступников. С этими и другими задачами брянские чекисты успешно справляются и по сей день.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».