В усадьбе Алексея Толстого прошел праздник поэзии «Серебряная лира»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-03T11:12:40+03:00

В этом году отмечают 201 год со дня рождения писателя

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В усадьбе Алексея Толстого «Красный Рог» в Почепском районе в воскресенье, 2 сентября, прошел традиционный праздник поэзии «Серебряная лира». Он собирает любителей поэтического творчества уже в 52-й раз подряд.

Праздник начался с утренней службы в церкви Успения Пресвятой Богородицы, у стен которой находится семейный склеп семьи графа Толстого. Литургию отслужил настоятель храма отец Александр Дроздов. Официальная делегация почетных гостей возложила цветы к усыпальнице, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Гости праздника отправились по толстовской тропе к усадьбе. На пути их развлекали юный Алеша Толстой и герои произведений писателя – князь Серебряный, царь Федор Иоаннович, Вурдалак, Козьма Прутков и другие. Их роли исполнили актеры Брянского ТЮЗа.

Организаторы праздника попытались воссоздать быт 19-го века. И познакомить с ним посетителей усадьбы. Дети участвовали в конкурсах и старинных забавах. Они могли попробовать написать что-нибудь гусиным пером, отведать травяного чая из огромных самоваров. Своими силами померились брянские богатыри на спортивной поляне.

У Охотничьего замка играл Брянский городской духовой оркестр. На главной сцене поэты читали стихи. В парке работала ярмарка, на которой можно было купить мед, саженцы винограда и малины.

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