2018-08-31T11:03:13+03:00
Общество

Виктор КИСЕЛЕВ поздравляет с Днем знаний!

Теплые пожелания он адресует всем педагогам, школьникам, студентам и родителям!
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Виктор КИСЕЛЁВ, помощник заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ.Виктор КИСЕЛЁВ, помощник заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
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Вот и постучалась в наши двери осень, а вместе с ней – День знаний, праздник мальчишек и девчонок, их родителей, бабушек, дедушек… Первого сентября для наших школьников начинается новый учебный год. Для тех из них, кто первый раз пойдёт в первый класс, это только начало многолетнего путешествия в страну знаний, для остальных – старт очередного этапа важного жизненного пути.

В этот день мы вспоминаем свои школьные годы, друзей детства, одноклассников и, конечно же, своих учителей, которые не просто давали нам знания, помогая вместе с родителями делать первые самостоятельные шаги, но и в каждого из нас старались вложить частичку себя.

Дорогие земляки! Поздравляя всех вас с этим замечательным праздником, желаю вам позитивного настроения, счастья и добра, ученикам – хороших оценок, учителям – достойного к себе отношения! Будьте счастливы, и пусть начинающийся новый учебный год принесёт вам только радость!

Виктор КИСЕЛЕВ, помощник заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ

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