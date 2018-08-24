2018-08-24T10:00:49+03:00
Экономика

Брянскэнерго снижает уровень потерь электроэнергии в своих сетях

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошло заседание штаба по снижению потерь электроэнергии. Его участники обсудили итоги работы в первом полугодии 2018 года и планы дальнейшей деятельности.

За шесть месяцев уровень потерь электроэнергии в сетях филиала составил 5,90 %, что на 0,02 % ниже плана. Самых лучших показателей в филиале по уровню потерь достиг Климовский РЭС, его фактические потери в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ по итогам полугодия 12,31 %.

Значительное снижение потерь электрической энергии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали следующие РЭС: Почепский, Клетнянский, Севский. Положительные результаты были достигнуты благодаря активной работе по снятию контрольных показаний, проведению инструментальных поверок приборов учета.

Снижение потерь электроэнергии в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности Брянскэнерго.

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