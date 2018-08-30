"Комсомольская правда" в Брянске" расскажет о деталях грядущей пенсионной реформы
Фото: Марина АНТОНОВА
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В номере ежедневной газеты «Комсомольская правда» за 31 августа брянцы одними из первых смогут узнать обо всех изменениях грядущей пенсионной реформы.
На восьми страницах журналисты «Комсомолки» подробно разобрали детали выступления Президента России Владимира Путина о пенсионной реформе.
Эксперты разъяснят, что ждет пенсионеров в случае принятия закона и объяснят, как действовать молодому поколению.
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