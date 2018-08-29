Компания «Умалат»: первое место среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T12:23:52+03:00

В этом году в рамках мероприятия «Свенская ярмарка­ - 2018» компания «Умалат» заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской облас­ти», что подтверждает высокое качество продукции.

Изменить размер текста: A A

Предприятие уже несколько лет подряд участвует в традиционной выставке достижений брянских производителей. На мероприятии компания представила весь ассортимент продукции брендов Unagrande*, Pretto** и «Умалат».

В ярмарочном шатре компании все желающие могли продегустировать производимые свежие сыры и принять активное участие в кулинарном мастер­классе, который проводил известный шеф­повар столичного ресторана Сергей Чернышев. Традиционная закуска «капрезе», ризотто с моцареллой, а также легкие и воздушные десерты с маскарпоне – все эти итальянские блюда теперь с легкостью смогут приготовить все участники мастер­класса.

Максим Аникеев: «В состав наших сыров входят только натуральные ингредиенты».

– На нашем производстве работают технологи из Италии и юга России, – говорит исполнительный директор ЗАО «Умалат» Максим Аникеев. – Это позволяет компании производить свежие сыры по аутентичным технологиям. В состав наших сыров входят только натуральные ингредиенты.

На ярмарке были представлены новые продукты – сулугуни для хачапури бренда «Умалат» и моцарелла в кубиках Unagrande Professionale.

– Наши технологи разработали новый формат сулугуни, который отлично подходит для приготовления хачапури, – поясняет Максим Аникеев. – Он нежен на вкус и в меру солен. Этот сыр отлично плавится, поэтому его можно использовать в приготовлении других блюд.

В этом году в рамках мероприятия «Свенская ярмарка­2018» компания «Умалат» заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской облас­ти», что подтверждает высокое качество продукции.

– Мы выбрали оптимальный размер кубиков для удобства приготовления, – говорит Максим Аникеев. – Моцарелла в кубиках обладает изысканным вкусом и помогает сэкономить время. Теперь приготовить салат, горячий бутерброд или начинку для пиццы можно в считанные минуты. Удобная упаковка позволит брать моцареллу с собой на пикники и в поездки для быстрого приготовления любимых блюд.

– Наша компания и производимые продукты пользуются успехом среди потребителей. Мы готовы развиваться дальше. В ближайшее время планируем увеличить производство вдвое, что позволит выпускать большее количество всеми полюбившейся продукции, а также выпускать новые уникальные продукты на рынке, – говорит Максим Аникеев.

В ярмарочном шатре компании все желающие могли продегустировать производимые свежие сыры и принять активное участие в кулинарном мастер-­классе

Unagrande* – Унагранде

Pretto** – Претто

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».