Любовь и труд кондитера в каждом прянике «Суземского хлебокомбината»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-29T12:10:36+03:00

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Ароматные куличи и праздничные караваи, глазированные пряники, свежие слойки и печенье. Павильон Потребительского общества «Суземский хлебокомбинат» притягивает посетителей аппетитными запахами и приятными ценами. Тем более в Брянске продукцию купить сложно. Многим поклонникам суземского хлеба приходится ждать целый год, пока не соберутся предприятия со всей Брянской области на Свенской ярмарке.

С пылу с жару

На «Суземском хлебокомбинате» гордятся ручным производством в кондитерском цеху. Каждое печенье и каждый пряник, которые продаются на развес, пекари делают руками.

– Машина только замешивает тесто, – рассказывает директор ПО «Суземский хлебокомбинат» Валентина Кучанова. – А дальше кондитеры раскатывают его скалками и вырезают выемками пряники. Каждое изделие проходит через руки кондитера. То же можно сказать и о печенье, и о больших печатных пряниках. Сдобные булочки также скручивают вручную – машина лишь делит тесто на равные куски.

Комбинат работает круглосуточно, чтобы радовать жителей Суземского и соседних районов свежей выпечкой. В каждой бригаде по пять или шесть человек. Они сменяются трижды за сутки.

– У нас нет склада для хранения, – поясняет Валентина Кучанова. – Дорога ложка к обеду. А хлеб – не тот товар, который может подождать. Мы работаем только по заявкам покупателей. Собираем их с вечера. А ночная смена уже начинает готовить хлеб по ним.

Для Свенской ярмарки пекари и кондитеры постарались: напекли караваи и фигурные пряники. Здесь цветочные поляны, символы хорошего урожая, домики, звезды, ордена... Некоторые фигуры посвящены 75­летию освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. Такую тему для Свенской ярмарки в этом году выбрали организаторы.

ПО "Суземский хлебокомбинат" на подворье Суземского района.Фото: Марина АНТОНОВА

Хлеб в соседние районы

«Суземский хлебокомбинат» – один из самых крупных подобных предприятий на несколько ближайших районов. Здесь производят 40 наименований хлебобулочных изделий и столько же кондитерских. Хлеб из Суземки продают в Белой Березке, Трубчевске, Севске, Навле и даже в поселке Хомутовка, что в Курской области. Туда по несколько раз в неделю выезжают специальные машины предприятия. И это несмотря на то, что в Севске и Трубчевске есть собственное производство хлеба. Здесь покупатели с нетерпением ждут печенье, пряники и слойки «Суземского хлебокомбината».

На Свенской ярмарке за суземским хлебом всегда выстраивается очередь.Фото: Марина АНТОНОВА

– Наши продавцы с удовольствием работают как менеджеры, – говорит директор предприятия Валентина Кучанова. – Они прислушиваются к пожеланиям покупателей – что еще привезти, а что, наоборот, не пользуется спросом. Многие изделия мы начали производить с подачи наших покупателей.

Популярные новинки

В этом году на хлебокомбинате запустили производство бездрожжевого хлеба. Небольшой хлеб весом 300 граммов называется «Спортивный». Он довольно питательный. В составе хлеба зерновая смесь со злаками: семенами подсолнечника, льна, а также солодовый экстракт. Его готовят на ароматной ржаной закваске. Название нового хлеба идеально подошло к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом. Да и здоровый образ жизни стал очень популярен у жителей Брянской области.

– Очень необычный хлеб «Южный» с добавлением кукурузной муки, – рассказывает главный технолог предприятия Лариса Абрамович. – Когда его разрезаешь, видны желтые кукурузные шарики. А запах хлеба «Молочного» никого не оставит равнодушным. В отличие от батона этот хлеб совсем не сладкий, а значит, более полезный.

Новинки этого года – слойки с сырной и фруктовой начинками ­– продаются на развес. А свежий вкус лимонных пряников оценят гурманы.

Каждый год "Суземский хлебокомбинат" радует покупателей новинками. В этом году угощали лимонными пряниками.Фото: Марина АНТОНОВА

Как всегда, хорошо раскупают традиционные хлеба – «Пеклеванный» и батон «Полесский». Их выпекают на густых заквасках и опарах. Рецептура не меняется больше полувека. Да и спрос никогда не спадает.

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