«Карачевмолпром»: вкус и польза натурального молока

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-29T12:04:02+03:00

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Традиционная выставка достижений брянских производителей Свенская ярмарка за 15 лет полюбилась и жителям области, и самим производителям. Одним из постоянных ее посетителей является ЗАО «Карачевмолпром». Это предприятие, которое в течение почти 40 лет выпускает натуральную молочную продукцию, широко известную не только в Брянской области, но и за ее пределами. Как говорят его сотрудники, ярмарка – это отличная площадка, чтобы показать свои достижения и познакомить покупателей с новинками.

На карачевском молоке, кефире, сметане выросло не одно поколение брянцев.

Вот и в этом году карачевские производители привезли на пробу новые вкусы кисломолочных напитков, а также рассказали о своих планах на будущее.

На карачевском молоке, кефире, сметане выросло не одно поколение брянцев. Предприятие «Карачевмолпром» успешно занимается производством молочной продукции с 1972 года. Сегодня «Карачевмолпром» – это больше 50 наименований кисломолочных напитков, молока, масла, сметаны и сыров.

Бифилайф под брендом «Деревня Масловка» – это не только вкусно, но и полезно.

Секрет успешного развития компании прост – это качественное сырье, мощная производственная база, отлаженная логистика и профессиональный коллектив.

Сегодня у руководства завода много планов, с которыми поделился коммерческий директор ЗАО «Карачевмолпром» Николай Сычев:

– Сейчас ситуация в экономике меняется очень быстро, приходится не отставать. Поэтому в ближайшее время предприятие будет частично модернизировано – планируется ввести в эксплуатацию новое оборудование и заняться детальной проработкой нашего нового бренда «Деревня Масловка».

Сегодня «Карачевмолпром» – это больше 50 наименований кисломолочных напитков, молока, масла, сметаны и сыров.

Под новой торговой маркой предприятие уже выпускает молоко, сметану, кефир, мягкие сыры и напиток бифилайф.

– Теперь в линейке бифилайфов у нас 12 вкусов, – рассказал Николай Сычев. – В продаже скоро появятся напитки с киви и маракуйей, грушей и кардамоном, клубникой и арбузом, а также с яблоком и имбирем. Бифилайф под брендом «Деревня Масловка» – это не только вкусно, но и полезно. Напиток способствует укреплению иммунитета, нормализует функцию кишечника. Помимо бифидобактерий он дает нашему организму витамины группы В и С и фолиевую кислоту. Выбрать наши бифилайфы из многообразия кисломолочной продукции брянцам поможет изображение котенка на баночке. Кстати, цена с введением новой торговой марки останется такой же доступной.

Недавно предприятие занялось выпуском мягких сыров и планирует вскоре представить еще несколько новинок.

Брянцы смогли отведать продукцию ЗАО «Карачевмолпром».

Мягкие сыры уже успели полюбиться нашим покупателям и даже были удостоены высших наград на международных выставках.

Основное сырье для продукции «Карачевмолпрома» – молоко завод покупает у крупнейших агрохолдингов Орловской области. За качество продукта, как уверяют производители, волноваться не стоит.

– У нас своя собственная аккредитованная лаборатория, где молоко проверяют на жирность, кислотность, наличие воды и другие показатели, – говорит Николай Сычев. – Если у нас возникают сомнения, эта партия молока в производство не пойдет. Мы за то, чтобы выпускать не просто вкусную, но самое главное, качественную и полезную продукцию. Секрет успеха ЗАО «Карачевмолпром» прост: это опыт работников, современное оборудование, новые технологии и натуральное молоко.

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