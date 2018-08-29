«Брасовские сыры» – любимо, потому что качественно

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T11:29:19+03:00

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Отшумела на Брянщине традиционная Свенская ярмарка. Свою продукцию представили больше трех десятков производителей. Но настоящий фурор на выставке произвела экспозиция ООО «Брасовские сыры». Возле торгового ряда брасовских сыроделов не пройти – брянцы спешат попробовать изысканные сыры, натуральное сливочное масло и нежнейшее сгущенное молоко. О том, что же так привлекает покупателей, рассказал генеральный директор ООО «Брасовские сыры» Александр Беленчиков.

"Брасовские сыры" укрепили свои позиции на рынке и не останавливаются на достигнутом.

– Брасовский сыр славится своим качеством, и наши покупатели это знают. Секрет успеха прост: мы соединили опыт мастеров, современное оборудование, традиционные и новые технологии и, конечно, качественное сырье – натуральное молоко.

Оказывается, его брасовские сыроделы закупают только у проверенных сельхозпредприятий. В списке поставщиков – молочные хозяйства Брянщины, Калужской области и Беларуси.

– Прибыв на производство, молоко попадает в лабораторию, где каждую партию проверяют эксперты, – говорит Александр Беленчиков. – Молоко оценивают по органолептическим, физико­химическим, микробиологическим показателям. Для изготовления сыров мы берем только лучшие образцы. Наши строгие требования к качеству поставщики знают, поэтому, чтобы сотрудничать с нами, держат марку.

Руководство области высоко оценило продукцию, выпускаемую ООО "Брасовские сыры"

Сегодня ООО Брасовские сыры» выпускает больше 15 наименований продукции. Это полюбившиеся брянцам сыр «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Маасдам», а также сыры для истинных гурманов с пажитником, грецким орехом, миндалем и медом. Новинкой, которая уже завоевала популярность, стал сыр «ПармеджаноФреско».

– Действительно, этот сыр брянцы оценили по достоинству, – рассказывает Александр Беленчиков. – «ПармеджаноФреско» – сыр долгого созревания, отмеченный знаком качества DOP. Для его создания наши сотрудники побывали в Италии, где получили бесценный опыт по производству данного сыра из первых уст. На вкус наш пармезан получился нежным, с пикантным послевкусием. Покупатели делятся, что чаще всего едят его как самостоятельное блюдо или используют в виде добавок к макаронам, пицце, супам и салатам.

Александр Беленчиков: "Мы хотим завоевать сердца тех брянцев, которые еще не попробовали наши сыры".

Как говорят сотрудники предприятия, главный показатель их востребованности – это объем производства. С каждым годом он растет. В этом году они достигли 1000 тонн сыра в месяц, 80 тонн сливочного масла и 350 тонн сгущенного молока.

О том, что продукция ООО «Брасовские сыры» любима, говорит и тот факт, что она с успехом продается не только в Брянской, но и в Волгоградской, Владимирской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Калужской областях и Краснодарском крае.

– Мы укрепили свои позиции на рынке и стали одним из крупнейших производителей сыра в ЦФО, – говорит Александр Беленчиков. – Но это не говорит о том, что не нужно двигаться дальше. На сегодняшний день у нас есть несколько задач. Во-­первых – расширение производства. Предприятие будет производить новые сыры на голландском и итальянском оборудовании. Наши специалисты уже ведут работу над этим. Во-­вторых, это, безусловно, увеличение рынков. Это не только расширение географии покупателей, но и налаживание сотрудничества с торговыми сетями. В-­третьих, это работа над имиджем. Мы хотим завоевать сердца тех брянцев, которые еще не попробовали наши сыры.

Экспозиция ООО "Брасовские сыры" произвела настоящий фурор на выставке.

СПРАВКА

ООО «Брасовские сыры» было основано в 1961 году. Производство расположено в экологически чистой зоне Брянской области – в поселке Локоть Брасовского района.

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