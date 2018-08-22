В Брянске построят детские сады, дороги и благоустроят общественные пространства

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-22T13:30:54+03:00

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Создадут самую современную школу

Долгое время нехватка мест в детских садах была большой проблемой Брянска. Уже ликвидирована очередь для детей до 3-х лет. Сейчас активно создаются места для детей постраше.

- На территории старого аэропорта у нас строят детский сад на 250 мест. Степень его готовности довольно высока. Строится детский сад и в микрорайоне на улице Флотской. В Фокинском и Бежицком районах Брянска уже возводятся две пристройки к детским садам. А затем начнем строительство детского сада на улице Романа Брянского. Там будут, в том числе, ясельные группы.

Также начнется строительство школы на 1200 мест в районе старого аэропорта. Она станет самой современной школой города и всей области.

Уже несколько лет идет ремонт центральной улицы Фокинского района – проспекта Московского и строительство улицы Романа Брянского.

- До сих пор на проспекте Московском остались недоработки. В некоторых местах там не сделаны съезды. Срок выполнения контракта закончился. К подрядчику применят штрафные санкции за то, что он не выполнил свои обязательства вовремя. На сегодня взято 19 вырубок для исследования качества дорожного полотна, которое укладывали. Все исследования будут проведены в независимых лабораториях.

По достройке улицы Романа Брянского три раза не состоялся аукцион. У нас есть деньги на окончание строительства этой дороги. И в этом году мы обязательно доделаем.

Александр Хлиманков. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Первомайский мост могут сдать раньше

Большая проблема с провалами тротуарной плитки в Брянске. Яркий пример тому – улица Октябрьская, там тоже стерлась вся плитка, ее давно пора менять.

- У нас есть планы ремонтировать и строить новые тротуары в Брянске. Потому что в городе их мало. При капитальных ремонтах и строительстве новых дорог сейчас мы обязательно учитываем несколько ключевых моментов: строительство тротуаров, хорошее современное освещение и качественно покрытие дорог. В этом году все работы по строительству дорог мы заканчиваем значительно раньше, чем в прошлом. Осталось доделать улицу Федюнинского, Московский проспект. Заключили контракт по строительству третьего этапа ливневой канализации на проспекте Московском, там уже ведутся работы. И в этом году мы закончим этот проект. Заканчивается благоустройство дороги и тротуара по Московскому проспекту, где мы уже проложили ливневую канализацию. Идет ремонт Первомайского моста. Срок окончания этих работ – конец следующего года.. Активно идет ремонт коллекторов. Один из самых крупных – на улице Авиационной. Довольно сложная и большая работа. В этом году будет выполнен ее большой объем. Уже сейчас строители ремонтируют коллекторы, которые идут от памятника летчикам через центральное кладбище.

Военный парад на проспекте Ленина

По словам главы города Брянска Александра Хлиманкова, в ближайшее время территорию у ЗАГСа приведут в порядок.

- Я побывал на месте и лично убедился - проблема действительно есть. Ответственным службам дали поручение благоустроить площадку перед ЗАГСом, работы уже начались. Мы приведем территорию в порядок, чтобы начало новой семейной жизни горожан ничто не омрачало. Подходы к этому учреждению должны выглядеть достойно, а не быть разбитыми.

Утром 17 сентября на проспекте Ленина пройдет большой военный парад.

- В наш город приедет около 50 образцов современной военной техники. Чтобы она не повредила нашу главную улицу, на колеса и гусеницы наденут специальные резиновые накладки. Вечером брянцев ждет настоящий артиллерийский салют и фейерверк. И большая историческая реконструкция битвы за освобождение Брянска. Ее участниками станут представители профессиональных клубов исторической реконструкции из других регионов.

Парки и скверы приведут в порядок осенью

Город Брянск уже второй год активно приводят в порядок. Благоустраивают общественные места, парки, скверы.

- Мы находимся в начале большого пути по благоустройству города. К сожалению, у нас присутствуют акты вандализма. Но сознание наших жителей меняется в лучшую сторону.

Меня тоже не устраивает, что в этом году работы по благоустройству общественных пространств по программе «Формирование современной городской среды» начинаются так поздно. Но есть федеральный закон, который устанавливает сроки проведения аукционов и заключения контрактов. Часто это достаточно длительный период. Все работы по благоустройству общественных пространств в Брянске начнутся в конце августа. Объемы работ на всех четырех объектах не очень большие. Я не сомневаюсь, что их успеют закончить вовремя. Идет процесс заключения контракта на благоустройство территорий Покровской горы, ремонтируется Курган Бессмертия.

Позаботятся о питомцах

Решается и вопрос и с недобросовестными операторами по вывозу коммунальных отходов.

- Я возмущен тем, что у нас почти в центре города появляются мусорные свалки, которые не спешат убирать. Оптимизацию контейнерных площадок в городе сейчас не проводят. У нас давно посчитано, где и сколько должно стоять мусорных баков. Но не всегда подрядчики качественно осуществляют вывоз мусора. Мы требуем от управляющих компаний расторгать договоры с недобросовестными перевозчиками, которые плохо вывозят мусор. Мы будем наводить порядок.

В Брянске давно пытаются решить проблему с бродячими животными. Недавно областной суд обязал городскую администрацию построить приют для бездомных собак и кошек.

- Отлов и содержание бездомных животных – это полномочия региона. Эти полномочия региональные власти передали муниципальным. При выделении средств мы построим приют для безнадзорных животных. Есть несколько площадок в городе, где можно его разместить, к примеру, в поселке Большое Полпино. Там позволяет санитарная зона. Проблема даже не в постройке, для этого нужны не очень большие средства. Гораздо больше денег потребуется для животных. Содержание одной собаки в приюте ежедневно обходится минимум в 50 рублей. Если в приюте будет тысяча собак – цифра будет колоссальная. Городской бюджет не готов взять на себя такое финансирование. Очень важно еще и нести ответственность за своих питомцев. Потому что многие собаки оказываются на улице, потому что их выбрасывают владельцы.

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