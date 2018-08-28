2018-08-28T14:32:54+03:00
Общество

Успеют ли брянские парки и скверы отремонтировать до холодов?

Подрядчиков для проведения работ выбрали лишь 27 августа
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Лето, а с ним и строительный сезон, заканчивается. А парках и скверах Брянска, которые в этом году должны были благоустроить по программе «Формирование современной городской среды», работы даже не начинались. Лишь 27 августа городские чиновники выбрали подрядчиков, которые и займутся ремонтом парка железнодорожников и трех скверов: имени Александра Морозова в Бежице, за концертным залом «Дружба» на Набережной и на улице Димитрова в Володарском районе.

Напомним, городские территории, которые будут ремонтировать в этом году, выбирали жители на голосовании 18 марта. После публикации результатов голосования разразился скандал. Многие горожане засомневались в их правдивости. В Бежицком районе среди предложенных проектов был и ремонт парков Майского и Пушкина, о котором мечтают многие местные жители. Но с небольшим перевесом победил сквер имени Александра Морозова, о существовании которого многие брянцы даже не подозревали до голосования.

Так успеют ли строители закончить работы до холодов?

- Общественные территории, которые в Брянске будут ремонтировать в этом году, выбрали 18 марта, - объяснили «КП» в пресс-службе Брянской городской администрации. – На суд горожан тогда представили 29 проектов реконструкции парков и скверов нашего города. Смету для каждого из них не разрабатывали. В марте, когда определились, какие именно территории и по каким эскизам будут ремонтировать, начали разрабатывать детальные проекты и просчитывать стоимость материалов и работ. Подготовили все документы на торги - на это ушло около двух месяцев. Разместили заявку на аукцион на сайте госзакупок, а она должна находиться там 45 дней. Сам аукцион длился не больше пары часов. Но времени на прохождение всех процедур, установленным законом, потребовалось много. Поэтому с подрядчиками определились только в конце лета.

Контракт на парк железнодорожников действует до середины ноября. Это самый поздний срок из четырех общественных территорий. Здесь осталось меньше всего работ - установить оборудование на детской площадке, лавки, урны. А это можно делать почти при любой погоде. Остальные скверы должны отремонтировать до конца октября. Если строители не успеют, им грозят крупные штрафы. Работы за концертным залом «Дружба» уже начались. На ремонт четырех общественных пространств выделили 75 миллионов рублей.

Кстати, по рекомендациям Минстроя России, горожане должны были выбирать сами территории для ремонта, а не проекты реконструкции. С ними должны были определиться профессиональные архитекторы. Но художественный совет, который отвечает за облик города, был создан после голосования. Вот и получилось, что все отремонтированные части центра Брянска: лестница, Семеновский сквер, Славянская площадь, а теперь еще и территория за концертным залом, - не согласуются между собой.

Не очень-то спешат городские власти и с ремонтом дворов. В этом году в городе должны привести в порядок 18 дворовых территорий. В прошлом году их было почти в два раза больше. Работы начались только в девяти. На пять - на улицах Камозина, Розы Люксембург, Бежицкой и проспекте Ленина 27 августа только выбрали ремонтников. Еще четыре ждут своих подрядчиков.

ЦИФРЫ

В Брянской области отремонтируют:

- 104 двора, работы идут на 77 из них

- 29 парков и скверов, к ремонту 23 из них уже приступили

- 251,7 миллиона рублей выделили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

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