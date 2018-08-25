Ярмарка прошла уже в 14-й раз.Ярмарка прошла уже в 14-й раз.Фото: Марина АНТОНОВА
2018-08-25T16:32:00+03:00
Общество

На Андеевском лугу под Брянском прошла Свенская ярмарка-2018

На Свенскую ярмарку-2018 съехались тысячи гостей [фоторепортаж]
Елена РАКОВА
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Традиционная Свенская ярмарка-2018 развернулась в субботу, 25 августа, в Брянском районе у стен древнего монастыря на Андреевском лугу.

В этом году она была посвящена 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Показать свои товары приехали гости из из Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей Республики Беларусь, Черниговской области Украины, из Москвы, Республики Крым, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей.

По традиции, каждый район представил свое подворье, где участников ярмарки встретили хлебом и солью. Фермеры продемонстрировали свой урожай, а животноводы устроили выставку питомцев.

По традиции ярмарка раскинулась на Андреевском лугу. Фото: Марина АНТОНОВА

По традиции ярмарка раскинулась на Андреевском лугу.Фото: Марина АНТОНОВА

Мастера показали свои работы. Фото: Марина АНТОНОВА

Мастера показали свои работы.Фото: Марина АНТОНОВА

Брянцев учили народному искусству. Фото: Марина АНТОНОВА

Брянцев учили народному искусству.Фото: Марина АНТОНОВА

Символы брянского заповедника - зубр и черный аист - тоже стали участниками Свенской ярмарки. Фото: Марина АНТОНОВА

Символы брянского заповедника - зубр и черный аист - тоже стали участниками Свенской ярмарки.Фото: Марина АНТОНОВА

Весь день участников ярмарки развлекали брянские творческие коллективы. Фото: Марина АНТОНОВА

Весь день участников ярмарки развлекали брянские творческие коллективы.Фото: Марина АНТОНОВА

Основной темой ярмарки в этом году стало 75-летие освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Марина АНТОНОВА

Основной темой ярмарки в этом году стало 75-летие освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.Фото: Марина АНТОНОВА

Изюминкой ярмарки стал розыгрыш Кубка губернатора по самбо. Фото: Марина АНТОНОВА

Изюминкой ярмарки стал розыгрыш Кубка губернатора по самбо.Фото: Марина АНТОНОВА

За приз поборолись лучшие самбисты страны. Фото: Марина АНТОНОВА

За приз поборолись лучшие самбисты страны.Фото: Марина АНТОНОВА

На житном дворе кого только не встретишь. Вот и лама. Фото: Марина АНТОНОВА

На житном дворе кого только не встретишь. Вот и лама.Фото: Марина АНТОНОВА

Были и породистые куры. Фото: Марина АНТОНОВА

Были и породистые куры.Фото: Марина АНТОНОВА

Часть экспозиции РЖД. Фото: Марина АНТОНОВА

Часть экспозиции РЖД.Фото: Марина АНТОНОВА

Одно из самых популярных развлечений на ярмарке - огромные шашки. Фото: Марина АНТОНОВА

Одно из самых популярных развлечений на ярмарке - огромные шашки.Фото: Марина АНТОНОВА

Подворье Брянска стало одним из самых красочных на ярмарке.

Подворье Брянска стало одним из самых красочных на ярмарке.

Управление лесами Брянской области привезло на Свенскую ярмарку настоящую избушку Бабы-яги. Фото: Марина АНТОНОВА

Управление лесами Брянской области привезло на Свенскую ярмарку настоящую избушку Бабы-яги.Фото: Марина АНТОНОВА

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