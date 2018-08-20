Брянскэнерго за шесть месяцев выдало потребителям более 14 мегаватт мощности

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-20T15:33:51+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за первое полугодие 2018 года. За отчетный период в филиал поступило 986 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 796 договоров, исполнено 679 договоров. Общая мощность присоединенных объектов составила 14,25 МВт.

В число наиболее крупных объектов, присоединенных в указанный период к сетям Брянскэнерго, вошли физкультурно-оздоровительный центр ООО "Газпром инвестгазификация" в поселке Суземка максимальной мощностью 741,49 кВт, газовая станция ООО "Брянск - Автогаз" в городе Фокино Дятьковского района максимальной мощностью 450 кВт, ООО «Брянская мясная компания» в Трубчевском и Севском районах суммарной максимальной мощностью 610 кВт.

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Брянскэнерго и подать заявку на предоставление этой услуги можно, обратившись на прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), либо в Центр обслуживания потребителей филиала (г. Брянск, ул. Советская, 35) и в пункты по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей. Также это можно сделать на сайте МРСК Центра, воспользовавшись соответствующей ссылкой и заполнив предлагаемую форму.