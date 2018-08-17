2018-08-17T11:04:40+03:00
Экономика

В Брянскэнерго успешно реализуется ремонтная программа 2018 года

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Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»
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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 6 месяцев 2018 года. Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам полугодия составили 68,06 млн. рублей.

Специалистами филиала отремонтировано 242 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и порядка 993,86 км линий электропередачи 0,4-110 кВ (101% и 106% плана ремонтов 1-го полугодия соответственно). От древесной и кустарниковой поросли расчищено 383,387 га просек воздушных линий 0,4 – 110 кВ (106% к плановым показателям).Также выполнен капремонт трёх трансформаторов 35-110 кВ подрядным способом.

В общей сложности в течение 2018 года в Брянскэнерго планируется провести капитальный ремонт 1838,47 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 398 шт трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ, а также расчистить 699,777 га просек линий электропередачи 0,4-110 кВ и расширить 396,551 га просек воздушных линий 6-110 кВ.

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