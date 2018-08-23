Готовы ли брянские школы к новому учебному году?
Окна, крыши, потолки
Готовность школ к новому учебному году начали проверять еще в начала августа. Каждый кабинет осматривала специальная комиссия, куда вошли представители Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Брянской области, регионального УМВД, областного УФСБ, чиновники. На подготовку школ к 1 сентября из областного бюджета потратили больше 300 миллионов рублей.
- В первую очередь комиссия проверяет, составлены ли учебные планы, готовы ли медкабинеты, как организовано питание школьников, насколько безопасны классы, и хорошо ли оснащены спортивные залы, подготовились ли учебные заведения к отопительному сезону, - поясняют в департаменте образования и науки Брянской области.- В этом году комиссии навестили 460 брянских школ. Все они готовы принять учеников.
В большинстве учебных заведений летом провели масштабные ремонты. В школах № 14, 17, 19, 43, лицее № 27 и детском саду № 9 заменили окна. В школе № 3, где в прошлом учебном году обвалилась штукатурка, отремонтировали потолки. Еще в 24 школах области привели в порядок крыши.
В школах ремонтировали крыши, кабинеты и столовые.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Большой праздник ждет учеников школы №59 в Брянске. Первого сентября распахнет свои двери пристройка к основному корпусу учебного заведения. В ней смогут заниматься 600 ребят.
- До возведения пристройки, эта школа была одой из самых перегруженных в Брянске, - говорят в управлении образования Брянской городской администрации. - За пять лет количество школьников здесь выросло вдвое. Жители ближайших новых многоэтажек каждый год приводят в учреждение около ста школьников. Так что уроки здесь приходилось вести в две смены.
- На строительство пристройки потратили около 327 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Здесь оборудовали кабинеты физики, химии, биологии, хореографический, тренажерный и актовый залы. Старый и новый корпуса школы соединили галереей. Во дворе обустроили новую спортивную площадку. Теперь все ребята будут заниматься только в первую смену.
Большой праздник ждет учеников школы №59 в Брянске.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Ученики под присмотром
После трагических событий в Сибири и на Урале в брянских школах решили обратить особое внимание на безопасность. Напомним, там ученики устроили расправу над преподавателями и одноклассниками.
В этом году на покупку и установку сигнализаций и "тревожных" кнопок для школ региона потратили больше 30 миллионов рублей.
- К сожалению, до сих пор "тревожные" кнопки установлены не во всех школах и детсадах, - сетуют в региональном департаменте образования.- Но в каждом учебном заведении есть охранник, на вахте - несколько технических сотрудников. Всезде по периметру - камеры видеонаблюдения.
Посторонних и даже родителей, как уверяют в департаменте образования, как и прежде, будут пропускать только под запись в специальном журнале.
Что касается пожарной безопасности, то, в этом году из областной казны на нее выделили больше 30 миллионов рублей.
- Во всех школах установили автоматическую пожарную сигнализацию и пожарный радиомониторинг, - говорят в департаменте образования Брянской области. - Так что школы получили одобрение от МЧС.
Еще одна большая проблема брянских школ – отсутствие в некоторых из них теплых туалетных комнат. Этим в основном грешат учебные заведения в районах области. По данным регионального департамента образования, все туалеты привели в порядок.
Первого сентября за парты сядут около 127 тысяч брянских школьниковФото: Евгения ГУСЕВА
ЦИФРЫ
134 млн рублей потратили на ремонт брянских школ
35,6 млн рублей - на противопожарную безопасность
30 млн рублей - на антитеррористическую безопасность
12,3 млн рублей - на покупку школьных автобусов
460 школ откроются на Брянщине 1 сентября, из них в Брянске - 68. Первого сентября за парты сядут около 127 тысяч брянских школьников, из них 13,5 тысяч - первоклассники.
В новом учебном году будут работать 354 детских сада, 18 колледжей и техникумов, 68 учреждений дополнительного образования.
По данным правительства Брянской области.
КСТАТИ
Когда пройдет День знаний в этом году, школы будут решать сами. Нынешнее 1 сентября, выпадает на субботу. И в зависимости от того, учится ли школа шесть дней в неделю или пять дней, учебное заведение само назначит дату проведения торжественной линейки.
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