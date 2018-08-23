2018-08-23T14:47:20+03:00
Общество

Готовы ли брянские школы к новому учебному году?

На носу школьная пора. Сейчас – самое напряженное время для директоров брянских школ. У них остались считанные дни, чтобы подготовить классы к занятиям.
Мария Дедкова
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Первое сентября уже на следующей неделе.Первое сентября уже на следующей неделе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Окна, крыши, потолки

Готовность школ к новому учебному году начали проверять еще в начала августа. Каждый кабинет осматривала специальная комиссия, куда вошли представители Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Брянской области, регионального УМВД, областного УФСБ, чиновники. На подготовку школ к 1 сентября из областного бюджета потратили больше 300 миллионов рублей.

- В первую очередь комиссия проверяет, составлены ли учебные планы, готовы ли медкабинеты, как организовано питание школьников, насколько безопасны классы, и хорошо ли оснащены спортивные залы, подготовились ли учебные заведения к отопительному сезону, - поясняют в департаменте образования и науки Брянской области.- В этом году комиссии навестили 460 брянских школ. Все они готовы принять учеников.

В большинстве учебных заведений летом провели масштабные ремонты. В школах № 14, 17, 19, 43, лицее № 27 и детском саду № 9 заменили окна. В школе № 3, где в прошлом учебном году обвалилась штукатурка, отремонтировали потолки. Еще в 24 школах области привели в порядок крыши.

В школах ремонтировали крыши, кабинеты и столовые. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В школах ремонтировали крыши, кабинеты и столовые.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Большой праздник ждет учеников школы №59 в Брянске. Первого сентября распахнет свои двери пристройка к основному корпусу учебного заведения. В ней смогут заниматься 600 ребят.

- До возведения пристройки, эта школа была одой из самых перегруженных в Брянске, - говорят в управлении образования Брянской городской администрации. - За пять лет количество школьников здесь выросло вдвое. Жители ближайших новых многоэтажек каждый год приводят в учреждение около ста школьников. Так что уроки здесь приходилось вести в две смены.

- На строительство пристройки потратили около 327 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Здесь оборудовали кабинеты физики, химии, биологии, хореографический, тренажерный и актовый залы. Старый и новый корпуса школы соединили галереей. Во дворе обустроили новую спортивную площадку. Теперь все ребята будут заниматься только в первую смену.

Большой праздник ждет учеников школы №59 в Брянске. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Большой праздник ждет учеников школы №59 в Брянске.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ученики под присмотром

После трагических событий в Сибири и на Урале в брянских школах решили обратить особое внимание на безопасность. Напомним, там ученики устроили расправу над преподавателями и одноклассниками.

В этом году на покупку и установку сигнализаций и "тревожных" кнопок для школ региона потратили больше 30 миллионов рублей.

- К сожалению, до сих пор "тревожные" кнопки установлены не во всех школах и детсадах, - сетуют в региональном департаменте образования.- Но в каждом учебном заведении есть охранник, на вахте - несколько технических сотрудников. Всезде по периметру - камеры видеонаблюдения.

Посторонних и даже родителей, как уверяют в департаменте образования, как и прежде, будут пропускать только под запись в специальном журнале.

Что касается пожарной безопасности, то, в этом году из областной казны на нее выделили больше 30 миллионов рублей.

- Во всех школах установили автоматическую пожарную сигнализацию и пожарный радиомониторинг, - говорят в департаменте образования Брянской области. - Так что школы получили одобрение от МЧС.

Еще одна большая проблема брянских школ – отсутствие в некоторых из них теплых туалетных комнат. Этим в основном грешат учебные заведения в районах области. По данным регионального департамента образования, все туалеты привели в порядок.

Первого сентября за парты сядут около 127 тысяч брянских школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

Первого сентября за парты сядут около 127 тысяч брянских школьниковФото: Евгения ГУСЕВА

ЦИФРЫ

134 млн рублей потратили на ремонт брянских школ

35,6 млн рублей - на противопожарную безопасность

30 млн рублей - на антитеррористическую безопасность

12,3 млн рублей - на покупку школьных автобусов

460 школ откроются на Брянщине 1 сентября, из них в Брянске - 68. Первого сентября за парты сядут около 127 тысяч брянских школьников, из них 13,5 тысяч - первоклассники.

В новом учебном году будут работать 354 детских сада, 18 колледжей и техникумов, 68 учреждений дополнительного образования.

По данным правительства Брянской области.

КСТАТИ

Когда пройдет День знаний в этом году, школы будут решать сами. Нынешнее 1 сентября, выпадает на субботу. И в зависимости от того, учится ли школа шесть дней в неделю или пять дней, учебное заведение само назначит дату проведения торжественной линейки.

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