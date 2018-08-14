2018-08-14T12:37:43+03:00
Экономика

«Премиум проект» снова вошел в ТОП-3 застройщиков в регионе.

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«Квартал Набережных» продолжает застраиваться и расти, что положительно сказывается на развитии инфраструктуры«Квартал Набережных» продолжает застраиваться и расти, что положительно сказывается на развитии инфраструктуры
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«Премиум проект» снова вошел в тройку лидеров среди Брянских застройщиков (по оценке Единого Реестра Застройщиков (ЕРЗ) в начале августа 2018 года).

Компания упрочила позиции, по сравнению с декабрем прошлого года, переместившись с третьего на второе место. Объем текущего строительства сохранился и составляет 108 135 м². Доля застройщика на рынке увеличилась с 10,91% до 11,57%.

В рейтинге надежности «Премиум Проект» набрал 4 балла из 5 возможных. Рейтинг рассчитывается системой ЕРЗ автоматически, исходя из исполнения обязательств застройщиком, и говорит о своевременности сдачи объектов в эксплуатацию.

Застройщик планирует улучшить показатели и развивает новый проект «Квартал Набережных» (1 очередь микрорайона Деснаград), расположившийся в чистой природной зоне на берегу р. Десна. В этом году вводится в эксплуатацию жилой дом с живописным видом на реку и природные просторы.

Полным ходом идёт строительство детского сада, открытия которого так ждут молодые семьи микрорайона

Полным ходом идёт строительство детского сада, открытия которого так ждут молодые семьи микрорайона

А в 2019 г. планируется сдача дома с монолитной секцией ближе к улице Флотской

«Квартал Набережных» (Деснаград) продолжает застраиваться и расти, что положительно сказывается на развитии инфраструктуры. Так, полным ходом идет строительство детского сада, открытия которого так ждут молодые семьи микрорайона. Уже к концу текущего года детский сад на 270 мест будет сдан в эксплуатацию.

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