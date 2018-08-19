2018-08-19T18:02:21+03:00
Общество

В Брянске прошел фестиваль "Яблочный спас-2018"

Горожане смогли отведать кусочек 16-метрового пирога
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске прошел фестиваль "Яблочный спас-2018". Праздник начался утром в воскресенье, 19 августа, на Кургане Бессмертия.

Около 30 крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий со всей области выставили на ярмарочных рядах свой урожай: яблоки и груши, малину и ежевику, сливы и алычу.

Гостей фестиваля завлекали выпечкой: пирожками и пирожными, штруделем и бриошью, пирогами и рогаликами с яблоками. По традиции, изюминкой праздника стало угощение брянцев огромным пирогом. В этом году его длина составила 16 метров.

Кроме угощений, гостей фестиваля ждал концерт. С самого утра на сцене выступала Юлиана Грин. Вечером перед брянцами споют "Бабкины внуки".

Также на фестивале подвели итоги конкурса на "Лучшее яблоко". Победителем стало крестьянско-фермерское хозяйство Марии Подлужской из села Ляличи Суражского района, ее яблоко сорта "Юбиляр" признали лучшим, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

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