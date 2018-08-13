2018-08-13T13:22:40+03:00
Ростелеком

В брянских салонов связи «Ростелекома» теперь можно купить смартфоны Alcatel

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Специалисты компании могут помочь выбрать и подключить оптимальный тарифный план на услуги мобильной связи «Ростелекома» и рассказать об особых преимуществах, доступных абонентам, которые пользуются несколькими услугами компании одновременноСпециалисты компании могут помочь выбрать и подключить оптимальный тарифный план на услуги мобильной связи «Ростелекома» и рассказать об особых преимуществах, доступных абонентам, которые пользуются несколькими услугами компании одновременно
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Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и бренд Alcatel договорились о сотрудничестве. Теперь в салонах связи «Ростелекома» представлены модели смартфонов продуктовой линейки Alcatel 2018 года.

Alcatel 1 – одно из первых устройств на рынке под управлением новейшей ОС Android™ 8 Oreo™ (версия Go). Платформа специально создана для устройств начального уровня, чтобы обеспечить их более устойчивую и эффективную работу. Кроме того, смартфон имеет оригинальный дизайн, экран FullView 18:9 и камеру с набором специальных функций для создания и редактирования фото.

Смартфоны серии 3 отличаются красивым эргономичным дизайном и оптимальным сочетанием передовых характеристик, включая экран FullView 18:9 и функцию разблокировки по лицу. Смартфон Alcatel 3X имеет 5,7-дюймовый экран IPS HD+ и сверх широкоугольную двойную основную камеру. У Alcatel 3L компактный 5,5-дюймовый экран IPS HD+ и изящная текстурированная отделка корпуса.

«Благодаря сотрудничеству с брендом Alcatel в салонах связи «Ростелекома» увеличился выбор качественных и недорогих смартфонов с оптимальным соотношением технических характеристик и цены. Наши специалисты также могут помочь выбрать и подключить оптимальный тарифный план на услуги мобильной связи «Ростелекома» и рассказать об особых преимуществах, доступных абонентам, которые пользуются несколькими услугами компании одновременно», – рассказала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«Сотрудничество с компанией «Ростелеком» – это расширение географии продаж смартфонов Alcatel, а значит еще один шаг навстречу клиенту», – говорит Андрей Сергеев, генеральный директор «ТиЭмСи Рус», дочерней компании TCT Mobile International Limited, которая занимается продажами и продвижением мобильных устройств Alcatel в России и странах СНГ.

Кроме смартфонов в августе в брянских салонах связи «Ростелекома» появится легкий и стильный 4G Wi-Fi-роутер Alcatel MW40V для высокоскоростного доступа в интернет. Роутер Alcatel MW40V на платформе Qualcomm MDM9207 поддерживает до 15 Wi-Fi-клиентов и обеспечивает высокопроизводительное и бесперебойное подключение к сети, где бы вы ни находились: на даче, в командировке или в путешествии.

В центрах продаж и обслуживания жители Брянщины могут оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома. Например, с помощью мобильного приложения «Интерактивное ТВ» на смартфоне, то есть практически в любом месте, можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома, а еще пользоваться «Видеопрокатом» и другими дополнительными сервисами. При этом мобильный интернет-трафик не тарифицируется и не использует мегабайты подключенных пакетов.

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