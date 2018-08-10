Больше 9,5 тысяч брянских многодетных семей не могут получить бесплатную землю

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-10T10:58:07+03:00

Мы попытались разобраться, почему выдают участки, от которых отказываются

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Строить на болоте

У Светланы и Олега из Брянска в этом году родился третий ребенок. Дом у них небольшой, поэтому решили расширяться. Никуда переезжать не собираются – все родственники в городе. Поэтому и бесплатный участок для своей многодетной семьи хотели бы получить здесь. Обратились в администрацию, написали заявление. Получили долгожданный ответ: «приходите получать участок».

- Приезжаем туда – чистое поле, - разводит руками Светлана. – Точнее, даже болото, нет дорог и коммуникаций… Ну как здесь можно что-то построить? Решили отказаться. Надеемся в следующий раз нам предложат место получше.

И такая история не исключение, а скорее правило. Многодетным брянским семьям дают участки, в лучшем случае, на окраине города, а то и в чистом поле. Ни дорог, ни необходимых коммуникаций там, конечно же, нет.

Наш корреспондент попыталась разобраться, почему многодетным брянцам выдают участки без газа, электричества и водопровода. И возможно ли получить землю, на которой не страшно построить дом?

: Участки, которые выделяют многодетным семьям в Большом Полпине, весной превращаются в озера. Фото: Игорь ЗАЙЦЕВ.

Сколько ждать?

Брянским многодетным семьям начали выдавать бесплатную землю с 2012-го. К середине этого года почти четыре тысячи многодетных родителей Брянщины получили свои наделы. Но очередь меньше не становится, по крайней мере, в Брянске. Без земли в городе остаются 2174 многодетные семьи, а по всей области – больше 9,5 тысяч.

В Брянске самая сложная ситуация с выделением участков многодетным. Земли здесь мало, а желающих много. Большая очередь на участки и в Брянском районе, потому что горожане могут получить надел еще и там.

- Мой номер в очереди – 1700, - рассказывает многодетная мама из Брянска Ольга. – Я подала заявление на бесплатный участок еще в 2015 году. С тех пор не продвинулась ни на шаг. Я очень хочу переехать из тесной квартиры в собственный дом. Но, похоже, легче купить этот клочок земли, чем ждать бесплатного.

- Все должно измениться в 2019 году, - говорит заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов. - В Брянске и ближайших районах размежуют около трех тысяч участков для многодетных семей: в деревне Антоновка в Бежице, в деревне Дубровка и селе Барышье в Брянском районе. Так что очередь пропадет.

А вот в Почепском, Стародубском, Суземском, Мглинском, Красногорском, Гордеевском, Рогнединском районах и в Стародубе очереди вообще нет. На 80% обеспечили участками семьи, в которых больше трех детей, из Севского, Жирятинского, Комаричского, Унечского, Навлинского, Брасовского, Новозыбковского, Дубровского и Выгоничского районов.

Почему бы тогда жителям Брянска не выдать землю в этих районах?

- Дело в том, что по закону участки выдают по месту прописки или в соседних районах, - отвечает Николай Щеглов.

Газ, свет и вода, которых нет

Выделенные земельные участки многодетным должны быть обеспечены инфраструктурой: водопроводом, канализацией, светом, газом, дорогами. Но часто получается, что всего этого нет.

К примеру, в Брянске участки многодетным семьям выдавали в Большом Полпине, Чайковичах и на Мамоновом поле. А коммуникации туда «тянут» до сих пор. В прошлом году в Большом Полпине построили водозабор. Газ подведут на участки для многодетных только в конце этого года. Электричество провели жители за свой счет. Затраты им никто не возмещал.

- Централизованное водоснабжение в 2019 году появится на улице Халтурина в Чайковичах, на улице Кольцова в Володарском районе, - поясняют в управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. – На 2020 год в Брянске запланировали проложить водопроводные сети в Большом Полпине и на улице Профсоюзов в Володарском районе.

Из-за того, что участки зачастую не подготовлены для переезда многодетных семей, некоторые многодетные родители отказываются их брать.

- Отказаться от не понравившегося участка можно в течение недели, - уточнили в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области. - Его предложат следующим в очереди. Если брянцы отказываются от бесплатной земли второй раз, их переносят в конец очереди. А вообще полученный участок можно и продать, если он не нравится. Правда, лишь с разрешения органов опеки, потому что он находится в долевой собственности с детьми.

ЦИФРЫ

- 11068 многодетные семьи живут в Брянской области

- 9545 многодетных семей подали заявление на получение бесплатной земли, из них – 2174 в Брянске

- 3961 многодетные семьи уже получили свои наделы, из них 401 – в Брянске

В Брянске готовы к выдаче 172 земельных участка:

- 151 в Большом Полпине

- 14 на пересечении улиц 4-й Разина и Профсоюзов на Мамоновом поле

- 7 на улицах Спасской и Шмидта в Бежице.

Планируют размежевать в 2019 году около трех тысяч участков:

- 135 гектаров по улице Антоновка в Бежицком районе

- 267 гектаров в деревне Дубровка в Брянском районе

- 85,8 гектаров в селе Барышье в Брянском районе.

По данным Департамента семьи, социальной и демографической политики на 1 июля 2018 года.

КСТАТИ

Какие документы нужны для получения бесплатного участка

- заявление от имени всей семьи, написанное одним из родителей

- копия паспорта родителя-заявителя

- справка о составе семьи

- копии свидетельств о рождении детей

- копия свидетельства о заключении брака.

НА ЗАМЕТКУ

Документы на получение земельного участка для многодетной семьи нужно отнести в многофункциональный центр в Брянске, а в районах области – в администрации муниципальных образований.

МФЦ в Советском районе: улица Дуки, 78, телефон: 66-60-09

МФЦ в Бежицком районе: улица Орловская, 30, телефон: 31-19-27

МФЦ в Володарском районе: улица Володарского, 50, телефон: 77-74-51

МФЦ в Фокинском районе: улица Полесская, 16, телефон: 31-19-25.

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