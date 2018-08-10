2018-08-10T10:57:35+03:00
Экономика

В Гомельской области прошла совместная противоаварийная тренировка компаний электросетевого комплекса Российской Федерации и Республики Беларусь

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Межгосударственные тренировки энергетиков России и Беларуси проводятся в таком формате с 2015 годаМежгосударственные тренировки энергетиков России и Беларуси проводятся в таком формате с 2015 года
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В Ветковском районе Гомельской области прошла межгосударственная тренировка энергетиков государственного производственного объединения «Белэнерго» (управляет электросетевым комплексом Республики Беларусь) и ГК «Россети» (РФ).

С белорусской стороны в ней приняли участие представители входящих в «Белэнерго» энергопредприятий, а также белорусское предприятие «Ветковский спецлесхоз» и Гомельского областного управления МЧС. Группа «Россети» была представлена мобильной бригадой Мглинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Целью тренировки стала отработка взаимодействия при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов распределительных сетей, расположенных на границе двух государств.

По сценарию, в результате разгула стихии в распределительных сетях на территории Ветковского района были зафиксированы массовые отключения. Аварийно-восстановительные бригады гомельских энергетиков оперативно приступили к ликвидации технологических нарушений. На следующий день, после оценки ситуации, принято решение обратиться за помощью к коллегам из соседних регионов Белоруссии, а также из России.

В Ветковский район была направлена бригада повышенной мобильности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго». Благодаря высокопрофессиональным слаженным действиям энергетиков двух стран, электроснабжение района было оперативно восстановлено.

Межгосударственные тренировки энергетиков России и Беларуси проводятся в таком формате с 2015 года. Как показывает практика, они являются эффективной площадкой для выработки специалистами двух стран четкого алгоритма совместных действий по ликвидации внештатных ситуаций. Результатом этого является построение и отработка взаимодействия направленного на обеспечение устойчивой работы смежных энергосистем двух государств и надежного электроснабжения потребителей вне зависимости от государства в котором они проживают. Прошедшие учения еще раз продемонстрировали, что у энергетики нет границ.

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