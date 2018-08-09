В Брянской области бензин оказался одним из самых недоступных в России

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-09T14:00:04+03:00

Брянщина вошла в топ-10 регионов, где бензин подорожал больше всего. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Для жителей Брянской области бензин оказался одним из самых недоступных в России. На среднюю зарплату в регионе можно купить лишь 527 литров 92-го. Рейтинг по доступности топлива для населения опубликовало агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Наш регион занял в нем 71 место. Ровно столько же бензина на зарплату можно купить и в соседней Орловской области. А вот в Калужской области бензин один из самых дешевых в России. Она находится на первом месте по доступности топлива в Центральной России, если не считать столичные города. На зарплату калужанин сможет купить 772 литра бензина Аи-92.

Средний показатель доступности бензина по России – 987 литров в месяц. Больше всего могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 2010 литров. Меньше 500 литров на среднюю зарплату могут купить жители Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Они находятся на последних местах рейтинга.

Кстати, Брянская область вошла в топ-10 регионов, где бензин подорожал больше всего. С начала года цена на него выросла на 12,7 процента. И, по данным рейтинга, в среднем составляет 42 рубля 26 копеек.

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