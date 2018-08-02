Губернатор Брянской области встретился с делегацией Могилевской области

2 Авг. 16:00 2018-08-08T11:01:19+03:00

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2 августа в правительстве Брянской области состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза с делегацией Могилевской области во главе с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским.

Перед началом встречи Владимир Доманевский поздравил губернатора Александра Богомаза с высокой государственной наградой - Почетной грамотой президента РФ. Он отметил, что успехи, которых Брянская область достигла за последние годы - это, безусловно, заслуга руководства области во главе с Губернатором Александром Богомазом.

Во время общения участники встречи обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству в социально-экономической и культурной сферах. За январь—май 2018 года товарооборот Брянской области с Республикой Беларусь составил 239,7 млн долларов. Примечательно, что экспорт брянской пшеницы в Беларусь увеличился в 30 ра.! Основу экспорта также составили поставки отходов и лома черных металлов; цемента; полимеров этилена; изделий из черных металлов прочих; сахара; кукурузы; железнодорожных локомотивов прочих; прутков из нелегированной стали горячекатаных прочих.

Основу импорта составили поставки молока и сливок сгущенных и сухих; машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур; масла сливочного; сыров и творога; молока и сливок несгущенных; обоев и аналогичных настенных покрытий; гальки, гравия, щебня; плит древесно-стружечных; частей подвижного состава; На встрече было предложено создать совместную группу по подготовке и проведению совместных мероприятий в рамках форума регионов Беларуси и России.

После встречи гости планируют посетить Навлинский район, где завтра пройдет 4-й Международный День картофельного поля «Potato Russia 2018».

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