2018-08-05T10:58:11+03:00
Общество

В Радице-Крыловке прошел фестиваль казачьей культуры «Станица Брянская»

На него приехали жители Белоруссии, Луганской народной республики и 8 областей России
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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В поселке Радица-Крыловка в субботу, 4 августа, прошел фестиваль традиционной казачьей культуры «Станица Брянская». На него приехали казаки и творческие коллективы из Белоруссии, Луганской народной республики и восьми областей России.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

По традиции, перед фестивалем прошел молебен «На начало всякого благого дела».

Участники фестиваля состязались в джигитовке, конном котильоне и конкуре, а также в рубке и фланкировке шашкой. Лучшей в конкуре стала жительница Брянска Милана Магомедова. Она занимается в конно-спортивном клубе «Казачок». Первое место по фланкировке шашкой занял брянский казак Павел Ковалев.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

А высшую награду по рубке шашкой получил Сергей Груздов из города Гагарин Смоленской области. В этом году впервые в этой дисциплине участвовали и казачки. Самой умелой стала также жительница смоленского Гагарина – Светлана Крипакова, сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

На сцене перед зрителями выступили 36 фольклорных коллективов и 26 исполнителей. Гости смогли познакомиться с самобытной культурой казаков: с праздничными обрядами и техниками владения оружием. Виртуозной джигитовкой удивил зрителей брянский казак Андрей Мурза.

В завершение фестиваля победителям соревнований вручили награды и призы.

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