«Надежда» в тройке лидеров по строительству жилья в Брянске

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-06T09:58:23+03:00

Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ) составил свежий ТОП региональных застройщиков и включил ГК «Надежду» в число лидеров по объему текущего строительства жилья в регионе

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Согласно данным, опубликованным на 1 августа текущего года, ТОП застройщиков Брянской области возглавил ГК БКЖС «Гарант». Лидер местного рынка сохранил объем текущего строительства 114 195 м², при этом увеличил долю на рынке с 11,52% до 12,22%.

Второе место в регионе занял застройщик «Премиум Проект». Он сохранил объем текущего жилищного строительства – 108 135 м² – и увеличил долю на рынке до 11,57% (было 10,91%).

ГК «Надежда» на третьем месте. Эта компания уменьшила объем текущего жилищного строительства на 33 049 м² (с 128 614 до 95 565 м²) и долю на рынке – до 10,22% (было 12,98%).

Однако, уменьшение объема текущего жилищного строительства – далеко не главный показатель, по которому можно судить о работе компании в регионе.

Если взглянуть на другие критерии оценки, то можно заметить, что именно этот застройщик третий год подряд продолжает уверенно лидировать по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья.

К тому же, «Надежда» – одна из немногих компаний, которая по итогам прошлого года не переносила сроков ввода жилья в эксплуатацию. Этот факт характеризует компанию, как ответственного и надежного застройщика, который стремится к конкретным результатам.

Выше, чем у конкурентов-лидеров у «Надежды» оказался и общий рейтинг ЕЗР – 4,5, при максимально возможном – 5. У ГК БКЖС «Гарант» – 3,5, у «Премиум Проект» – 4.

Напомним, Единый Реестр Застройщиков (так называемый топ застройщиков) включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств физических лиц по договорам участия в долевом строительстве.

Подробно ознакомиться с рейтингом застройщиков Брянской области можно на официальном сайте.