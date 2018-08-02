От квартиры до участка: выбери свое

2 Авг. 10:35 2018-08-02T13:15:04+03:00

Каждый объект компании обладает собственной уникальностью и эта «изюминка» поможет покупателю окончательно определиться с выбором – где именно он хочет жить

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ГК «Надежда» строит надежное и качественное жилье, которое располагает всей необходимой инфраструктурой для жизни. Это не только многоэтажные дома с квартирами повышенного комфорта, но и уютные загородные таунхаусы, а также земельные участки по привлекательным ценам, где можно построить дом своей мечты.

Недавно сданные дома ЖК «На Советской», что в центре Брянска, полностью возведены из кирпича. Жить в таком доме будет не только приятно и комфортно, но еще и удобно. Рядом – социальная инфраструктура, хорошая транспортная доступность, а также главный природный памятник Брянска – Судки.

ЖК "На Советской"

Экомикрорайон «Сосновый бор», расположенный на границе с Володарским районом, подойдет тем, кто мечтает всегда быть в гармонии с природой, но не готов менять шумный мегаполис на загородные апартаменты. Микрорайон окружен сосновым лесом. Рядом благоустроенный «Парк поколений», где можно гулять с детьми, наслаждаться красивой природой и чистым воздухом.

Экомикрорайон «Сосновый бор»

ЖК «Академический» находится в центре Брянска (территория Старого аэропорта) и располагает всей необходимой инфраструктурой для счастливой семейной жизни: от автомобильных парковок до собственного футбольного поля. Кроме того, этот жилой комплекс один из немногих в городе, кто в скором будущем сможет похвастаться собственным детским садом на территории.

Перспективный микрорайон находится в новом центре города, поэтому иметь здесь квартиру – не только удобно и выгодно, но и престижно.

Если вы не сторонник автопарковок на территории двора, где не всегда просто найти удачное место для своего автомобиля, а то и вовсе стать случайной жертвой неудачного «авто-паркура», вам идеально подойдет ЖК «Авалон». Это пока единственный жилкой комплекс в Брянске с собственным подземным паркингом.

ЖК "Авалон"

Тем, кто привык жить с городским комфортом, но всегда мечтал о собственном доме с небольшим участком, подойдет коттеджный поселок «Андреевский парк», расположенный всего в 10 минутах езды от областного центра. Просторная дворовая инфраструктура, собственный гараж для каждой квартиры и дружелюбная атмосфера – приятное дополнение к главному преимуществу поселка.

Коттеджный поселок «Андреевский парк»

Желающим построить свой дом самостоятельно «Надежда» предлагает и такую возможность. Для этого нужно обзавестись земельным участком под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в коттеджном поселке «Краснолесье». Здесь можно воплотить в реальность любую архитектурную фантазию, разбить сад или оборудовать качели для детей.

Подробности обо всех действующих акциях на покупку недвижимости ГК «Надежды» можно узнать по телефону отдела продаж компании: 32−14−20 или на официальном сайте застройщика.

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