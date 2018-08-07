2018-08-08T11:41:26+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз и вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король дали старт соревнованиям профмастерства

Подобные соревнования проходят в Брянской области впервые
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской областиФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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7 августа в концертном зале «Дружба» состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Лучший по профессии-2018» между рабочими организаций системы «Транснефть».

С 6 по 10 августа в Брянской области проводится финальный этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» между рабочими организаций системы «Транснефть». Из всех дочерних обществ ПАО «Транснефть», многих российских регионов — от Брянска до Хабаровска, от Ухты до Новороссийска — в Брянск приехали лучшие представители 13 ключевых рабочих профессий отрасли: трубопроводчики, сварщики, слесари, операторы нефтеперекачивающих станций, водители, экскаваторщики и т. д. В жюри конкурса — руководители ПАО «Транснефть».

В церемонии открытия конкурса приняли участие Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Владимир Попков, вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король, генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Олег Богомолов, руководители дочерних обществ ПАО «Транснефть», ветераны АО «Транснефть-Дружба», участники конкурса.

Вице-президент компании «Транснефть» Борис Король сказал:

- Наша компания большое внимание уделяет подготовке кадров. Вершиной этой сложной работы является то, что вы покажете, как вас готовили. Чему и как учились. Этот конкурс вас подчеркнет. И мы увидим победителя. Все участники конкурса - это золотое звено компании «Транснефть». И вы будете делиться своим умением, своим мастерством со своими коллегами.

С приветственным словом на открытии конкурса профессионального мастерства выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз:

- Я рад приветствовать всех вас на гостеприимной героической Брянской земле! Именно здесь более полувека назад через Брянскую область проложили самый большой в мире нефтепровод «Дружба», который соединил месторождения со странами Западной Европы.

Данный проект и сегодня является знаковым для нашей страны и для нашего народа.

Нам очень приятно, что такое мероприятие проходит здесь, на нашей земле. А центр управления российской частью нефтепровода находится в Брянске и является одним из главных налогоплательщиков региона. И не только налогоплательщиком, но и еще главным социальным инвестором. За последние годы в области построены Дом культуры, капитально отремонтированы школа, больница. Строятся спортивные площадки.

Это хорошие примеры взаимовыгодного сотрудничества, которое мы будем продолжать.

Я от всей души приветствую вас на Брянской земле и желаю всем успехов и удачи!

Завершилось мероприятие концертом молодых специалистов АО «Транснефть — Дружба».

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