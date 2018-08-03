Меры по противодействию незаконной миграции в Центральном федеральном округе обсудили в Орле

3 Авг. 21:17 2018-08-08T11:26:03+03:00

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3 августа в Орле состоялось совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева с участием высших должностных лиц субъектов РФ, находящихся в пределах ЦФО, и руководителей федеральных органов исполнительной власти.

В мероприятии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На совещании обсудили дополнительные меры по противодействию незаконной миграции на территории субъектов РФ, находящихся в пределах ЦФО, а также тему энергетической безопасности.

Было обращено внимание на повышение эффективности миграционного контроля, совершенствование межведомственного взаимодействия, соблюдение иностранными гражданами российского законодательства, рассмотрены пути решения существующих кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции.

Вторым вопросом повестки дня стала тема обеспечения энергетической безопасности и противодействия криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса. Выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.

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