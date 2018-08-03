Успехи брянского картофелеводства высоко оценили на международном уровне

3 Авг. 12:23 2018-08-08T11:19:40+03:00

Губернатор Александр Богомаз встретился с региональным директором по Восточной Европе международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG Ольгой Хунгер и директором ООО «ДЛГ РУС» Геннадием Мынбру

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3 августа в правительстве Брянской области состоялась встреча губернатора Александра Богомаза с региональным директором по Восточной Европе международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG Ольгой Хунгер и директором ООО «ДЛГ РУС» Геннадием Мынбру.

В Брянской области проходит мероприятие международного масштаба - 4-й международный День картофельного поля «Potato Russia-2018». Накануне открытия мероприятия губернатор Брянской области Александр Богомаз и делегация Могилевской области во главе с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским посетила площадки Дня картофельного поля «Potato Russia-2018».

В ходе встречи Ольга Хунгер высоко оценила достижения брянских сельхозтоваропроизводителей, отметив, что отдельного внимания заслуживает возделывание картофеля. Губернатор Александр Богомаз рассказал гостям о том, что в сельском хозяйстве области происходят положительные изменения. Благодаря применению и внедрению современных технологий удается получать высококачественный урожай, объемы которого впечатляют специалистов. Так, на отдельных полях урожай пшеницы составляет 100 и более центнеров с гектара. Высоких урожаев в этом году ожидают и по другим сельскохозяйственным культурам. Этого удалось достичь благодаря использованию современных технологий.

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