Владимир Доманевский: «У Могилевщины и Брянщины единые славянские корни и большие перспективы в различных отраслях сотрудничества»

3 Авг. 09:00 2018-08-08T11:13:00+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз и делегация Могилевской области во главе с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским посетила площадки 4-го международного Дня картофельного поля «Potato Russia-2018».

Гости из Беларуси, узнав, что в Брянской области завтра состоится грандиозное мероприятие международного масштаба -День картофельного поля «Potato Russia-2018», - попросили губернатора приоткрыть тайну брянского картофельного поля. Специально для них руководитель агропромышленного холдинга Дмитрий Добронравов провел экскурсию по площадкам агропромышленного холдинга в Навлинском районе.

Выставку самой современной сельскохозяйственной техники осмотрели губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске Чеслав Шульга.

Затем гости отправились на поле, где им продемонстрировали опытные делянки сортов картофеля различных семенных компаний. Александр Богомаз подчеркнул, что должна быть представлена линейка сортов, чтобы можно было выбрать именно тот, который подходит для конкретного производителя, тех климатических условий, где картофель планируется выращивать. Именно с этой целью и делаются опытные делянки - чтобы представить лучшие образцы потребителю.

- Всему, что есть в Брянской области, мы обязаны Беларуси, - отметил Александр Богомаз. - Потому что все, кто сегодня занимается картофелем в Брянской области, начинали с Белоруссии, с их сортов, с их технологий, ездили туда, учились. И все самое лучшее, что было в Беларуси, несли на брянскую землю. Потом мы пошли дальше. И вот сегодня находимся на площадке, где проходит День картофельного поля. Здесь собраны самые передовые компании со всего мира, которые занимаются производством, переработкой картофеля, выращиванием семян, средств зашиты растений, разработкой технологий. Вот это мероприятие говорит о том, что Брянскую область знают уже не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами.

Владимир Доманевский рассказал о своих впечатлениях от посещения Брянской области, где он не был три года:

- Безусловно, я вижу сегодня динамику, потому что мы видим, что и в селекции, и в вопросах наращивания объемов производства картофеля вы очень серьезно продвинулись вперед. Это обусловлено и тем, что есть рынок, надо обеспечивать его соответствующей продукцией. Все, что сегодня Брянщина использует, это используется на российском рынке поставок картофеля. Сегодня и Могилевщина, и Брянщина продвинулись по некоторым направлениям сотрудничества, в том числе и приграничного сотрудничества более, чем другие регионы. У Могилевщины и Брянщины единые славянские корни и большие перспективы в различных отраслях сотрудничества. И мы сегодня с Александром Васильевичем обсуждали, что планируем выступить на форуме единой площадкой, чтобы показать, насколько наши регионы могут стать примером для последующих элементов, форм сотрудничества регионов Республики Беларусь и России.

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