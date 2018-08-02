Брянский медик Лариса Кулешова стала Заслуженным врачом России

2 Авг. 13:00 2018-08-08T10:55:37+03:00

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Заведующей отделением Брянской областной больницы № 1 Ларисе Кулешовой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 16 июля 2018 года № 431 за заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу Ларисе Кулешовой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Губернатор Александр Богомаз поздравил Ларису Кулешову с получением высокой государственной награды и пожелал крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в работе на благо жителей Брянской области и России.

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