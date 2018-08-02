Александр Богомаз посетил строительную площадку Кафедрального собора в Клинцах

2 Авг. 10:00 2018-08-08T10:50:29+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Владимир Попков посетили строительную площадку Кафедрального собора в честь Богоявления Господня в Клинцах.

Площадь собора составит около двух тысяч квадратных метров, максимальная высота - 47 метров. Эта масштабная стройка находится на личном контроле у губернатора Брянской области Александра Богомаза и председателя Брянской областной Думы Владимира Попкова. Первый камень в основание Кафедрального собора был заложен в апреле 2016 года, а сегодня работы уже вышли на финишную прямую.

Как рассказал епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир, Кафедральный собор в честь Богоявления Господня станет многофункциональным центром, на первом этаже которого будет еще и актовый зал на сто человек. В настоящее время строители приступили к отделочным работам, подготовке к благоустройству территории. Заказан иконостас из мрамора - его изготавливают специалисты в Миассе, иконы для храма писали в Ставрополе. Собор вобрал в себя лучшие традиции современной православной архитектуры.

- Все работы на таком важном для жителей Брянщины объекте должны быть выполнены качественно и в срок, - подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

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