Александр Богомаз: «Новый Энергоцентр Клинцовской ТЭЦ позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение жителей Клинцов электроэнергией и теплом»

1 Авг. 20:00 2018-08-08T10:34:14+03:00

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1 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в торжественной церемонии пуска в промышленную эксплуатацию Энергоцентра Клинцовской ТЭЦ в городе Клинцы.

Строительство нового Энергоцентра, расположенного в центре промышленной площадки действующей Клинцовской ТЭЦ, находилось под постоянным контролем со стороны правительства Брянской области, с которым у энергетиков установилось плодотворное сотрудничество. Реализация этого проекта направлена не только на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Клинцы, но и на сохранение генерации в Брянской области вообще. При проектировании и строительстве были применены самые современные технологии и оборудование.

Осуществленные инвестиции позволяют обеспечить надежное и бесперебойное снабжение потребителей города Клинцы электроэнергией и теплом. Общий объем инвестиций в техперевооружение Клинцовской ТЭЦ составил более 450 млн рублей. Финансирование производилось как за счет собственных источников, так и за счет заемных ресурсов.

- Уважаемые жители Клинцов, работники энергостанции, дорогие гости! Мы с вами являемся свидетелями исторического, знакового события не только для Клинцов, но и для всей Брянской области, - сказал на церемонии запуска губернатор Александр Богомаз. - ТЭЦ, которая была построена более 80 лет назад, устарела физически и морально. Новый Энергоцентр - современный, здесь другая технология, другой подход, другой коэффициент полезного действия. Новая ТЭЦ просто необходима Клинцам - это обеспечение теплом и электроэнергией как жителей Клинцов, так и местных предприятий. Это будущее Клинцов, которое создается на наших с вами глазах. Я хочу поблагодарить руководство компании, которая вложила средства, деньги, построила новую ТЭЦ. Мы со своей стороны тоже пошли навстречу - дали все льготы, преференции, которые сегодня может дать бюджет: освобождение от налога на прибыль, на имущество.

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