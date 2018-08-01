Глава Жуковского района Владимир Шуравко готовит иск в суд

1 Авг. 11:00 2018-08-01T11:32:20+03:00

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Необоснованные обвинения

Глава Жуковского района Владимир Шуравко собирается подать в суд на брянские СМИ за публикацию недостоверных материалов про него. Он требует опровержения информации, которая, по мнению Владимира Михайловича, опорочила его честь, достоинство и деловую репутацию. За подобные действия в российском законодательстве предусмотрена гражданско­правовая, административная и даже уголовная ответственность.

В противном случае Владимир Шуравко просит доказать, что эти сведения верны.

Инициаторами скандальной публикации с громким названием «Против главы Жуковского района Шуравко выдвинули серьезные обвинения» были депутаты от КПРФ Жуковского районного Совета. Они якобы собрали «компромат» на нынешнего главу. Он, мол, не задекларировал свои земельные участки, незаконно присвоил плотину на пруду, разобрал промышленную железнодорожную ветку на металлолом, нарушил Водный кодекс РФ.

– Любые доводы, любые сведения прежде должны проверяться и лишь затем озвучиваться, – сказал Владимир Шуравко. – Особенно, если слово берут люди, наделенные властью, представляющие политические партии, а главное, получившие мандат доверия от избирателей. Иначе все это выглядит, как минимум, не порядочно.

Скандальной публикацией сразу заинтересовались брянские правоохранители: Жуковский межрайонный следственный отдел СКР по Брянской области. Свою проверку организовала и прокуратура Жуковского района. Но итог их один: ничего противозаконного в действиях главы Жуковского района ни прокуроры, ни следователи не нашли.

– Я долго не давал никаких комментариев по данным публикациям, так как по всем вышеизложенным доводам надзорные ведомства Жуковского района проводили соответствующие проверки в рамках предоставленных полномочий и компетенции, – объяснил свою позицию Владимир Шуравко. – В настоящее время они завершены.

Все на благо района

Прокуратура Брянской области поручила прокуратуре Жуковского района проверить, соблюдает ли антикоррупционное законодательство глава района при заключении муниципальных контрактов на благоустройство города. В последнее время в Жуковке появилось несколько новых огороженных пешеходных зон. В городе отремонтировали и проезжую часть: заасфальтировали Планерный переулок и улицу Рабочую. Дополнительные деньги выделили на ремонт улиц Дзержинского, Советской и Чапаева. Но недоброжелатели и в этом благом начинании видят подвох… Нарушений действующего законодательства при выполнении этих работ со стороны Владимира Шуравко прокуроры не нашли. Поэтому меры прокурорского реагирования не применялись.

Как отмечают местные жители, за последние три года город преобразился и похорошел, здесь стало уютно и комфортно. На центральных улицах теперь светлее, наладили водоотвод, благоустроили парки.

– Все, что я обещал до выборов, постепенно выполняется, – утверждает глава района. – Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но идет процесс благоустройства в городе и районе, центр Жуковки удалось по­настоящему преобразить, находятся дополнительные деньги на ремонт и содержание социальных учреждений. Я активно работаю с обращениями граждан. Все это я делаю на общественных началах, что позволяет существенно экономить бюджетные деньги района и направлять их на неотложные нужды.

Фонтан у районного дома культуры.

Причин возбуждать уголовное дело – нет

Проверила прокуратура и декларацию о доходах главы райсовета. Оказалось, что все земельные участки, о которых шла речь в публикации СМИ, находятся в собственности Владимира Шуравко. Глава Жуковского района исправно платит за них налоги в бюджет.

В следственном комитете проверяли, не превышает ли и не злоупотребляет ли глава района своими полномочиями высшего должностного лица. Свой вердикт они вынесли на днях: он отрицательный.

– По данным проверкам, с учетом собранных материалов после их изучения и анализа, вынесены соответствующие решения, в том числе процессуальное постановление, – говорит Владимир Шуравко. – Опираясь на эти документы, можно сделать вывод, что вся информация, изложенная в вышеуказанных публикациях о якобы имевшихся фактах злоупотребления полномочиями и нарушения с моей стороны действующего законодательства РФ, не нашла своего подтверждения. Распространенные сведения в СМИ не соответствуют действительности и являются ложными.

Но окончательное решение будут принимать полицейские и следователи.

– Со своей стороны я приглашал авторов публикаций для ознакомления с результатами проверок и готов был, в случае принесения извинений, считать конфликт исчерпанным, – рассказал Владимир Шуравко. – Но извинений не последовало.

Кроме иска в суд на опровержение лживых сведений Владимир Шуравко подготовил заявление в полицию с просьбой провести доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье «Клевета».

Центр Жуковки удалось по-­настоящему преобразить.

СПРАВКА.

Владимир Шуравко стал руководить Жуковским районным Советом народных депутатов в 2014 году на общественных началах. С этого времени Жуковский район – один из лидеров в Брянской области по социально­экономическому развитию. Здесь активно вводят в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земли, за счет этого растут налоги, поступающие в бюджет, работают крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию не только в другие регионы, но и за границу. В декабре в Жуковке откроется кинотеатр. Ждет ремонт Ходиловичский сельский дом культуры.

Территория Жуковского санатория.

С 2010 года Владимир Шуравко занимается благотворительностью – руководит фондом «Гражданская инициатива». Он занимается восстановлением воинских захоронений и памятных мест, установкой детских площадок там, где просят жители.

В планах у главы районного Совета ремонт дорог на трех улицах Жуковки, дальнейшее благоустройство города, совершенствование системы водоснабжения, ремонт фонтанов на улице Почтовой, а также завершение строительства брошенного 10 лет тому назад физкультурно­оздоровительного комплекса.