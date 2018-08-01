6 августа юбилей отмечает Управление Судебного департамента в Брянской области

1 Авг. 09:30 2018-08-01T10:17:28+03:00

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В 1998 году по инициативе Верховного Суда в стране появилось новое ведомство – Судебный департамент. За два десятилетия этот орган не только справился с кризисом финансирования судов, но и обеспечил независимость, создал стабильную, эффективную систему материально­технического, организационного обеспечения деятельности судов. В Брянской области датой образования регионального Управления Судебного департамента принято считать 6 августа. Накануне юбилея начальник Управления Максим Зиновьевич Перлин рассказал о работе своего ведомства.

– Максим Зиновьевич, почему именно 6 августа считается днем основания Управления Судебного департамента в Брянской области?

– Именно в этот день был подписан приказ о назначении начальника Управления Судебного департамента в Брянской области Олега Леонидовича Овсянникова с предписанием в течение двух месяцев укомплектовать штаты и к концу года взять на себя вопросы обеспечения деятельности судов общей юрисдикции.

Требовались деловые и очень ответственные люди: юристы, хозяйственники, финансисты, строители. На них возлагались серьезные задачи по материально­техническому и организационному обеспечению судов. И в рекордно короткие сроки удалось собрать команду единомышленников, настоящих профессионалов, которые сразу включились в работу.

В мае 2007 года Олега Леонидовича Овсянникова на посту начальника Управления сменил Николай Анатольевич Сергеев.

– Несмотря на 20-летнюю историю, многие не знают, чем занимается ваша организация. Расскажите, какие задачи стоят перед Управлением?

– В 90-­е годы обеспечением деятельности судов занималось Министерство юстиции. Но Минюст также занимался законотворческой деятельностью, нотариальными конторами, адвокатами, службой судебных приставов. Такая многоплановость на судах сказывалась не лучшим образом. В 1998 году был принят Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-­ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», в соответствии с которым суды вообще освобождаются от всяких обязанностей по организации судебного процесса. И это правильно. Судья как процессуальная фигура не должен думать о том, что нет бумаги, с потолка валится штукатурка, отключены свет и вода. От всех этих забот мы судей освободили. И это очень важно. Мы отвечаем за то, чтобы путь каждого человека к справедливости по закону был понятен и максимально удобен.

А задачи деятельности нашего Управления широки и многообразны. Это организация строительства и эксплуатации зданий судов, финансирование и материально­техническое обеспечение, информатизация судов, статистическая отчетность по судимости в регионе, кадровая работа с судьями и вопросы их социальной защиты, рассмотрение жалоб непроцессуального характера, организация безопасности судов и судей – вот далеко не полный перечень направлений деятельности Управления.

– Что было самым сложным в работе Управления после его создания?

– Все начиналось практически с нуля: в судах не было оргтехники, многие помещения находились в плачевном состоянии и требовали срочного капитального или текущего ремонта, увеличения площадей. Не хватало бланков, конвертов, юридической литературы, были миллионные долги по коммунальным платежам и услугам связи. Судьи имели колоссальную нагрузку – необходимо было увеличивать штат. Сегодня ветераны Управления уже с улыбкой вспоминают проблемы, которые, казалось бы, решить было невозможно.

– Как удалось справиться с трудностями? И чего удалось добиться за время работы?

– Стоит отметить, что за 20 лет Управлением проделана огромная работа по ремонту и реконструкции зданий судов области. Созданы и улучшаются условия для маломобильных групп населения, подсудимых. Удалось приобрести 14 зданий, общую площадь для размещения судов прирастили более чем на 60%.

Проделанная работа сейчас позволяет сказать, что у судебной системы региона появилось новое лицо. Во всех зданиях судов прошли капитальные ремонты, проведены работы по реконструкции фасадов, внешней облицовке зданий новыми современными материалами.

За прошедшие 20 лет обстановка в судах кардинально изменилась: вместо старой, изношенной мебели в кабинетах современные удобные столы, офисная мебель, оргтехника. Залы судебных заседаний комфортны для посетителей.

В целях обеспечения безопасности судей и работников судов все здания судов оборудованы стационарными металлообнаружителями, системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

В рамках судебно­правовой реформы появились новые должности: в 2000 году – администратора суда и в 2002-­м – помощника судьи.

Нам удалось наладить систему повышения квалификации судей и работников аппарата судов. Мы проводим тематические семинары и конкурсы на звание «Лучший по профессии» среди секретарей судебного заседания, помощников судей, администраторов судов.

– Какие результаты достигнуты в направлении информатизации судов?

– Без информационных технологий, новых программных комплексов, необходимого количества компьютерной техники невозможна бесперебойная деятельность судебной системы.

Сейчас суды не только не испытывают нехватки в расходных материалах, оргтехнике, но и активно внедряют электронные технологии, делая правосудие более современным и доступным для граждан. За прошедшие годы произошла полная компьютеризация судов, оснащенность компьютерной и оргтехникой составляет 100%, идет постепенная замена устаревающей техники на новую.

В настоящее время в судах установлено и используется такое высокотехнологичное оборудование, как системы аудиопротоколирования, комплексы «Скрытый свидетель», видеоконференцсвязь. В перспективе – введение видеопротоколирования и проведение судебных процессов с использованием сети Интернет.

Также хочется отметить, что каждый желающий гражданин может получить необходимую информацию о составе суда, о назначенных делах, о результатах их рассмотрения как с помощью информационных киосков, имеющихся в каждом суде, так и онлайн на сайтах судов.

Все перечисленное стало возможным благодаря внедрению в судах с 2006 года Государственной автоматизированной системы «Правосудие», позволившей сформировать единое информационное пространство судов и Судебного департамента. С 1 января 2017 года граждане получили возможность в электронном виде подавать в суд юридически значимые иски и получать из суда юридически значимые документы с электронной усиленной квалифицированной подписью судьи.

– Безусловно, все успехи пришли не сами по себе. Кому Управление обязано своими достижениями?

– За всем этим стоит напряженный труд каждого человека, работающего в Управлении. Костяк коллектива с 1998 года сохранился. Тогда работники сумели в сжатые сроки заложить основу для нашей деятельности, а сегодня делятся своим опытом с молодыми коллегами. Сейчас у нас трудятся 75 человек. В коллективе сложился благоприятный климат. Высокий профессионализм, взаимопонимание и доброжелательность сотрудников, уже ставшие доброй традицией, надеюсь, сохранятся на долгие годы.

– Какой вы видите работу Управления в будущем?

– Судебная реформа продолжается. Существует программа развития судебной системы до 2020 года. Главной задачей Управления по­прежнему остается повышение прозрачности, открытости судебной системы, создание условий, способствующих снижению нагрузки на судей и работников аппаратов судов, повышение качества рассмотрения судебных дел. Я считаю, что за 20 лет коллектив Управления прошел сложный путь становления, но выстоял и занял достойное место среди коллег из других регионов.

Перед сотрудниками нашего Управления стоит одна задача – не потерять набранный ранее темп, тем самым способствовать улучшению качества отправления правосудия, повышению авторитета и независимости судебной власти. Эта задача останется приоритетной и в будущем.

– Максим Зиновьевич, у Вас есть возможность поздравить коллег с юбилеем.

– Я делаю это с большим удовольствием. Коллектив наш сплоченный, дружелюбный. Работы и обязанностей много, и со всем мы успешно справляемся. Желаю всем здоровья, благополучия, мира и успехов во всех начинаниях!

СПРАВКА

Управление Судебного департамента в Брянской области осуществляет организационное обеспечение деятельности районных судов, гарнизонного военного суда, органов судейского сообщества Брянской области, а также финансирование мировых судей.

Под организационным обеспечением деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально­технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.

Управление призвано способствовать укреплению самостоятельности судов, независимости судей и не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.