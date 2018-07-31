30 тысяч домовладельцев Брянщины получили оптику от «Ростелекома»

31 Июль 16:35 2018-07-31T18:30:16+03:00

Технологии позволяют людям быть в курсе всего, что происходит в стране и мире, совершать онлайн-покупки, оплачивать коммунальные счета, получать госуслуги в электронном виде

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Телекоммуникационными услугами от «Ростелекома» уже пользуются жители 30 тысяч частных домов в 39 населенных пунктах Брянской области. За первое полугодие 2018 года «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным доступом в интернет 10 тысяч домов в 11 городах и селах региона. Для этого провайдер провел оптику в частные дома по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Мы продолжаем строить оптическую сеть в Брянской области, чтобы даже в сельской глубинке люди могли пользоваться современными цифровыми сервисами и общаться с родными онлайн. Наши технологии позволяют людям быть в курсе всего, что происходит в стране и мире, совершать онлайн-покупки, оплачивать коммунальные счета, получать госуслуги в электронном виде. Устойчивый сигнал и скорость до 100 Мбит/с дают возможность получать любые услуги «Ростелекома»: от привычного «Интерактивного ТВ» до ресурсоемких «умных» сервисов».

«Умный дом» – коробочное решение «Ростелекома», которое помогает держать под контролем то, что происходит дома в отсутствие хозяев. При возникновении нештатной ситуации, будь то прорыв трубы, возгорание или попытка проникновения в дом, система сразу оповестит хозяина через SMS или по электронной почте. Контроллер «Умного дома» способен обслуживать до 230 датчиков и камер видеонаблюдения и позволяет создать пользовательские сценарии реакции на каждое событие.

«Видеонаблюдение» – «умный» сервис для удаленного контроля помещений и прилегающей территории. Через удобное приложение можно из любой точки мира наблюдать, например, чем заняты дети, или как в гараже идет ремонт машины. В зависимости от тарифного плана, записи с камер доступны к просмотру в течение семи дней. Они хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» и доступ к ним имеет только абонент и установленные им доверенные лица.