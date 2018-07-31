Брянскэнерго - ответственный налогоплательщик Брянской области

31 Июль 10:10 2018-07-31T18:30:16+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.

В бюджет Брянской области направлено 154,6 млн. рублей, 0,7 млн. рублей земельного налога - в районные бюджеты. Отчисления Брянскэнерго по страховым взносам (Пенсионный фонд, ФОМС, Фонд социального страхования) и внебюджетным фондам составили 121,3 млн. рублей страховых.

Филиал Брянскэнерго исполняет свои налоговые обязательства своевременно и в полном объеме, что положительным образом влияет на социально-экономическое развитие Брянской области.