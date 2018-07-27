2018-07-29T16:56:02+03:00
Общество

В воскресенье в Брянске отметят день Военно-морского флота

На время праздника в районе пляжа у железнодорожного вокзала Брянск-I ограничат движение
Елена РАКОВА
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В День ВМФ брянцам обещают жаркую солнечную погоду. Воздух прогреется до плюс 29 градусов.В День ВМФ брянцам обещают жаркую солнечную погоду. Воздух прогреется до плюс 29 градусов.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году Военно-морскому флоту исполняется 79 лет. День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 29 июля.

Торжество начнется в 8.30 с возложения цветов к бюсту адмирала Федора Ушакова на улице Калинина. В 9.30 пройдет молебен у памятного знака брянцам, погибшим на атомной подлодке «Курск» на переулке Некрасова.

Народные гуляния и митинг в День Военно-морского флота по традиции устроят на пляже возле вокзала Брянск – I в Володарском районе.

В 11.00 к берегу причалит Нептун в окружении русалок и поднимет Андреевский стяг. Затем над пляжем пролетят спортивные самолеты. Свое мастерство покажут парашютисты и аквабайкеры. А судомоделисты устроят показательные выступления радиоуправляемых лодок.

Желающие смогут поучаствовать в перетягивании каната, армрестлинге, поднятии гири и поиграть в пляжный волейбол. Для детей подготовили конкурсы и викторины по истории ВМФ.

Развлекать гостей праздника будут местные творческие коллективы. И, конечно же, гостям предложат традиционные макароны по-флотски и чай.

Кстати, в День ВМФ с 7.00 до 17.00 ограничат движение со стороны дома №1 на улице Речной до въезда на пляж у вокзала «Брянск-I».

Где: пляж возле ж/д вокзала Брянск-I

Когда: 29 июля, 11.00

Как доехать: троллейбусами № 1,6, 13 автобусами № 2, 8, 9, 29, 33д, 37, любыми маршрутками, которые заезжают на ж/д вокзал Брянск-I

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