В воскресенье в Брянске отметят день Военно-морского флота
В этом году Военно-морскому флоту исполняется 79 лет. День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 29 июля.
Торжество начнется в 8.30 с возложения цветов к бюсту адмирала Федора Ушакова на улице Калинина. В 9.30 пройдет молебен у памятного знака брянцам, погибшим на атомной подлодке «Курск» на переулке Некрасова.
Народные гуляния и митинг в День Военно-морского флота по традиции устроят на пляже возле вокзала Брянск – I в Володарском районе.
В 11.00 к берегу причалит Нептун в окружении русалок и поднимет Андреевский стяг. Затем над пляжем пролетят спортивные самолеты. Свое мастерство покажут парашютисты и аквабайкеры. А судомоделисты устроят показательные выступления радиоуправляемых лодок.
Желающие смогут поучаствовать в перетягивании каната, армрестлинге, поднятии гири и поиграть в пляжный волейбол. Для детей подготовили конкурсы и викторины по истории ВМФ.
Развлекать гостей праздника будут местные творческие коллективы. И, конечно же, гостям предложат традиционные макароны по-флотски и чай.
Кстати, в День ВМФ с 7.00 до 17.00 ограничат движение со стороны дома №1 на улице Речной до въезда на пляж у вокзала «Брянск-I».
Где: пляж возле ж/д вокзала Брянск-I
Когда: 29 июля, 11.00
Как доехать: троллейбусами № 1,6, 13 автобусами № 2, 8, 9, 29, 33д, 37, любыми маршрутками, которые заезжают на ж/д вокзал Брянск-I
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