6 Авг. 16:50 2018-08-06T16:54:14+03:00

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Ярмарки выходного дня в Брянске начнут работать с 18 августа. Они будут открыты по субботам. На них будут продавать картофель, другие овощи и фрукты, которые вырастили брянские фермеры и в крестьянских хозяйствах области. В ярмарках будут участвовать и местные предприятия перерабатывающей промышленности, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске будут работать четыре ярмарки в каждом районе города:

Советский район – возле дома №6 на улице Авиационной;

Бежицкий район – площадь у ДК Медведева на улице Клинцовской, 60;

Володарский район – возле стадиона имени «Брянских партизан»;

Фокинский район – напротив дома №3а на улице Дзержинского у ДК железнодорожников.

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