В брянском лесу родились сразу семь птенцов краснокнижного черного аиста

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-06T13:08:03+03:00

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В этом году в «Брянском лесу» большое прибавление. У редких в наших краях черных аистов вывелись сразу семь птенцов.

За черными аистами в заповеднике наблюдают с самого его открытия в 1987 году. Это не случайно – птица занесена в Красные книги и России и Брянской области. Кроме заповедных мест орнитологи осматривают ближайшие особо охраняемые природные территории биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье».

Проверяют сохранившиеся прошлогодние гнезда, урочища, где раньше гнездился черный аист, осматривают деревья в поисках новых мест обитания птиц. Причем ученые делают это дважды за сезон: в конце апреля – начале мая на предмет занятости. И во второй половине июля, чтобы узнать вывелись ли птенцы. Во время последнего обследования как раз и обнаружили большое пополнение.

В Красной книге Брянской области черный аист считается редким видом. Фото: заповедник "Брянский лес", Николай Шпиленок.

- Черные аисты постоянно заселяют свои гнезда на территории заповедника, - говорят сотрудники «Брянского леса». - Но не каждый год бывает удачным для выведения потомства. Случались годы, когда на территории заповедника не выводились птенцы, или быстро погибали. Поэтому нынешние семь молодых черных аистов – большая радость.

Молодые птицы - три из одного гнезда и четыре из другого - уже встали на крыло.

- Черный аист – птица знаковая для заповедника «Брянский лес», это наш символ, - рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина. – Брянские черные аисты летают на зимовку в Африку – путь неблизкий и непростой. Надеемся, что окрепшие птенцы перенесут его легче.

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