Студотрядовцы МРСК Центра провели в Брянской области акцию «Вору нет!»

27 Июль 10:15 2018-07-27T11:36:51+03:00

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Бойцы студенческих отрядов «Крепость», «Импульс», «Ночной дозор», несущие трудовую вахту на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», приняли участие в автопробеге «Вору нет!», организованном энергопредприятием.

Вместе с работниками филиала ребята проехали по населенным пунктам Брянской области, где в первом полугодии был зафиксирован высокий уровень потерь электроэнергии.

Там они провели обходы домовладений, в ходе которых рассказывали местным жителям о недопустимости бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и раздавали тематические информационные материалы. В общей сложности энергетики и студенты побывали более чем в 50 домовладениях.

– Я рад, что во время работы в Брянскэнерго мне выдалась возможность принять участие в акции, направленной на противодействие фактам хищения электроэнергии, – говорит командир «Ночной дозор» Юрий Мамеев. – Проводить разъяснительную работу с потребителями по этой теме необходимо. Ведь, воровство электроэнергии это – не только уголовно наказумое деяние, но и фактор риска для жизни и здоровья самих энерговоров.