В Брянской области столкнулись микроавтобус и легковушка: погибла пенсионерка, пятеро детей ранены

1 Авг. 11:00 2018-08-01T14:29:12+03:00

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Страшная автоавария произошла около одиннадцати часов вечера 31 июля в Жуковском районе Брянской области, неподалеку от поселка Новоселки. На трассе "Орел-Брянск-Смоленск" лоб в лоб столкнулись легковушка "Ниссан" и микроавтобус. Удар был настолько сильным, что у микроавтобуса и легковушки полностью смяло левую переднюю часть капота. Двери в салонах автомобилей заклинило, доставать пострадавших пришлось спасателям.

- По предварительной версии, 67-летний водитель автомобиля "Ниссан икс трэйл" потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - 71-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм умерла в больнице. Водителя иномарки и его семилетнего внука с различными травмами госпитализировали.

По словам сотрудников медучреждения, пострадавший пенсионер находится в тяжелом состоянии, опросить его пока не удалось.

Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

30-летний водитель микроавтобуса, а также четверых пассажиров – 34-летнюю женщину и трех 16-летних школьников отвезли в больницу со ссадинами, ушибами, сотрясением мозга и черепно-мозговыми травмами. Еще четверых пассажиров микроавтобуса, включая одного подростка, после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские выясняют подробности и причины дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в микроавтобусе ехали брянские школьники с родителями. Они возвращались с открытия "Всероссийского дня льняного поля-2018" в Смоленской области. По одной из версий, водитель легковушки мог потерять управление, потому что заснул за рулем.

По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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