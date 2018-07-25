В следующем году выход на пенсию отсрочат пяти тысячам брянцев

25 Июль 12:00 2018-07-25T12:58:54+03:00

По подсчетам пенсионного фонда, каждый второй брянец будет уходить на пенсию, как и планировал. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянской области изменения пенсионной реформы, которую планируют ввести в ближайшее время, коснутся около пяти тысяч человек. Об этом рассказали на пресс-конференции в областном правительстве в среду, 25 июля.

- За последние три года работников в Брянской области стало меньше на 40 тысяч человек, - говорит начальник регионального Управления государственной службы по труду и занятости населения Наталья Новикова.- В то же время количество пенсионеров увеличивается. Сейчас на одного пенсионера приходится 1,2 рабочего. В ближайшие годы рабочих станет еще меньше, а пенсионеров - больше. В следующем году на пенсию по возрасту должны были выйти пять тысяч брянцев. Но, если примут новую реформу, им придется отработать еще год.

Многие брянцы обеспокоены тем, что их не возьмут на работу в пожилом возрасте.

- Такая дискриминация при приеме на работу запрещена законом, - говорит Наталья Новикова. - Если работодатель заявляет, что вы не подходите по возрасту - обращайтесь в инспекцию труда.

А некоторых брянцев новая пенсионная реформа вовсе не затронет.

- Льготы сохранят для граждан из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, - поясняет заместитель управляющего брянского отделения Пенсионного фонда России Надежда Якушева. - Это почти весь юго-запад области. Для них сохранится прежний порядок выхода на пенсию.

Не коснуться изменения также работающих на вредных, тяжелых и опасных производствах. Это профессии из, так называемых, списков №1 и №2. Сохранится возраст досрочного ухода на пенсию для матерей, воспитавших больше пяти детей, и для родителей детей-инвалидов.

По подсчетам пенсионного фонда, льготников в Брянской области 48%. Так что, практически каждый второй брянец будет уходить на пенсию, как и планировал.

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