Глава города Брянска Александр Хлиманков: Мы приветствуем интересные инициативы и с удовольствием их поддерживаем

30 Июль 16:00 2018-07-31T12:34:09+03:00

Розничная торговля, развитие спортивных школ, поддержка молодых педагогов областного центра. На эти и другие темы мы поговорили с главой города Брянска Александром Хлиманковым

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? Александр Анатольевич, в Брянске продолжается работа по упорядочиванию торговли в киосках и ларьках. На июльском заседании Брянского горсовета депутаты внесли изменения в положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов. Что поменялось?

- Данное решение позволит предпринимателям, торгующим в лотках, палатках и иных нестационарных торговых объектах печатной продукцией, работать в течение всего года. До этого был установлен срок - 6 месяцев. Изменение направлено на улучшение предпринимательской деятельности и увеличение доходов городского бюджета.

Также решением Брянского горсовета были внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Наша с городской администрацией позиция - исключать те объекты, которые сейчас не нужны. Меняется градостроительная ситуация, поступают жалобы от жителей. Ответственные службы рассматривают и анализируют все места размещения, дают свои заключения, затем горсовет принимает решения.

? Городские депутаты приняли решение о передаче из муниципальной собственности в государственную двух спортивных школ. С чем это связано?

- Мы передали в государственную собственность детско-юношескую спортивную школу «Олимп» и специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Локомотив». Это сделано для совершенствования тренировочного процесса. Дело в том, что по существующему законодательству муниципальные спортивные школы имеют право обучать только несовершеннолетних детей. Юные спортсмены, достигнувшие 18 лет, не могут продолжать бесплатные тренировки на базе своих спортшкол. Благодаря переходу спортивных объектов «Олимп» и «Локомотив» из городской собственности в областную, молодые брянские спортсмены продолжат тренироваться у своих прежних наставников. По мнению специалистов, это даст им возможность добиваться высоких результатов в профессиональном спорте.

Чемпионат ЦФО по вольной борьбе на базе школы «Локомотив». Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.

? С 2010 года в Брянске вручают муниципальные премии лучшим педагогам города, которые своим трудом, талантом и достижениями заслужили общественное признание. В этом году условия выдачи премий несколько изменились. Расскажите подробнее об этом решении.

- Значительных изменений не произошло. В этом году, как и прежде, муниципальную премию в 50 тысяч рублей получат 50 человек. Это учителя и воспитатели общеобразовательных и дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования. Выплата денежного вознаграждения осуществляется по результатам конкурса.

Принятое депутатами решение отдельно выделяет категорию молодых педагогов. Теперь ежегодно пять лучших учителей в возрасте до 35 лет включительно будут отмечаться муниципальными грантами. Ранее такой нормы в положении о премировании не было. Материальное поощрение талантливых и перспективных кадров станет дополнительным стимулом для привлечения выпускников педагогических специальностей в школы нашего города.

? Городские депутаты поддержали вопрос об установке мемориальной доски на здании Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Чья это инициатива?

- С ней выступило руководство Дворца. Так будет увековечена память полковника, ветерана Великой Отечественной войны, основателя Движения юных патриотов Брянской области Семена Маркушевича. Семен Борисович - участник войны, боевой офицер, почти 25 лет руководил региональным штабом молодежного движения. Его работа помогла тысячам брянских мальчишек и девчонок стать настоящими патриотами своей страны.

В Брянске будет увековечена память полковника, ветерана Великой Отечественной войны, основателя Движения юных патриотов Брянской области Семена Маркушевича. Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.

? Брянск растет и развивается, появляются современные кварталы и микрорайоны. На очередном заседании горсовета были присвоены наименования новым улицам. Как в этом вопросе задействованы жители? Где расположены эти объекты и как они называются?

- Проектируемые улицы расположены в поселке Большое Полпино Володарского района. Эта территория предназначена для предоставления бесплатных участков многодетным семьям. Решением депутатов четырем улицам в поселке присвоены наименования Добрая, Семейная, Полпинская, Высокая. Эти названия предложили местные школьники. Вместе с родителями они продумывали, как аргументировать свои инициативы. Например, улица Высокая располагается в месте, которое считается одной из самых высоких точек города.

Чтобы определить самые удачные названия, был проведен местный референдум. Только после подведения его итогов лучшие предложения поступили в комиссию по топонимике, затем - на рассмотрение в Брянский горсовет. В результате предложенные наименования новых улиц Большого Полпина депутаты поддержали единогласно.

Жители поселка очень ответственно подошли к этому топонимическому вопросу, придумали интересные названия. Конечно, мы приветствуем такие инициативы и с удовольствием их поддерживаем.

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