2018-07-29T17:32:00+03:00
Общество

В Брянске отметили День военно-морского флота

Традиционный праздник прошел на пляже у вокзала Брянск-I[фото]
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 29 июля, в Брянске отметили День Военно-морского флота. Большой праздник по традиции устроили на пляже у железнодорожного вокзала Брянск-I. Здесь собрались не только моряки в отставке, их семьи, друзья, горожане с маленькими детьми.

Начался праздник с приветствия Нептуна. В окружении из русалок он приплыл к пляжу на катере. Затем под звук гимна Российской Федерации подняли Андреевский флаг.

Парашютисты спустились с Андреевским флагом и Георгиевской лентой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Парашютисты спустились с Андреевским флагом и Георгиевской лентой.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские судомоделисты устроили на реке соревнования радиоуправляемых лодок. Многие из брянских спортсменов являются членами сборной команды России.

Свое мастерство показали брянские судомоделисты. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Свое мастерство показали брянские судомоделисты.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Парашютисты соревновались в точности приземления. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Парашютисты соревновались в точности приземления.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Свое мастерство показали парашютисты Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Они соревновались в точном приземлении.

На праздник съехались десятки брянцев. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На праздник съехались десятки брянцев.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В акватории прошли любительские соревнования по аквабайку.

Весь день гостей праздника развлекали брянские творческие коллективы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Горожане стали участниками соревнований по армреслингу, перетягиванию каната, поднятию гири.

Армреслинг - традиционный конкурс в День Военно-морского флота. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Армреслинг - традиционный конкурс в День Военно-морского флота.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На пляже работала полевая кухня, так что все желающие могли подкрепиться макаронами по-флотски и чаем.

Аквабайкеры устроили любительские соревнования. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Аквабайкеры устроили любительские соревнования.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24