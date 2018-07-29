29 Июль 17:00 2018-07-29T17:32:00+03:00

Традиционный праздник прошел на пляже у вокзала Брянск-I[фото]

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В воскресенье, 29 июля, в Брянске отметили День Военно-морского флота. Большой праздник по традиции устроили на пляже у железнодорожного вокзала Брянск-I. Здесь собрались не только моряки в отставке, их семьи, друзья, горожане с маленькими детьми.

Начался праздник с приветствия Нептуна. В окружении из русалок он приплыл к пляжу на катере. Затем под звук гимна Российской Федерации подняли Андреевский флаг.

Парашютисты спустились с Андреевским флагом и Георгиевской лентой.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские судомоделисты устроили на реке соревнования радиоуправляемых лодок. Многие из брянских спортсменов являются членами сборной команды России.

Свое мастерство показали брянские судомоделисты.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Парашютисты соревновались в точности приземления.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Свое мастерство показали парашютисты Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Они соревновались в точном приземлении.

На праздник съехались десятки брянцев.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В акватории прошли любительские соревнования по аквабайку.

Весь день гостей праздника развлекали брянские творческие коллективы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Горожане стали участниками соревнований по армреслингу, перетягиванию каната, поднятию гири.

Армреслинг - традиционный конкурс в День Военно-морского флота.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На пляже работала полевая кухня, так что все желающие могли подкрепиться макаронами по-флотски и чаем.

Аквабайкеры устроили любительские соревнования.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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