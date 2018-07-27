Опоры на Первомайском мосту оденут в бетонную "рубашку"

27 Июль 13:00 2018-07-27T13:35:58+03:00

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В Брянске продолжается реконструкция Первомайского моста, соединяющего Бежицу и Советский район. Подходит к концу разбор старой части переправы. Сотрудникам фирмы-подрядчика осталось убрать четыре пролета. Но эту работу пока отложили, чтобы соорудить временный настил, на который сможет заехать строительная техника.

Основные работы идут внизу - на опорах и подъездных путях.

- Строители готовят опоры к укреплению, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации. - Дело в том, что старые опоры сносить не будут. Перед началом работ их проверили на прочность, бетон сканировали и решили, что он еще достаточно крепкий. Но конструкцию усилят. Для этого на опоры оденут бетонную "рубашку". После этого мост станет гораздо тяжелее, поэтому под плиты, на которых стоят опоры, забьют дополнительные сваи.

Основные работы идут внизу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Как говорят специалисты отдела технадзора, способ, когда старые опоры не сносят, а укрепляют бетоном, почти всегда используется при реконструкции мостов. Он считается достаточно надежным и позволяет сделать старые сооруженя и такими же прочными, как новые. При этом срок их службы продлевается еще как минимум на полвека. Новые опоры ставят лишь, когда строят переправу.

Разобранные пролеты вынимают под новой частью моста.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- Кроме того, этот способ реконструкции опор позволяет сэкономить порядка 40% сметы, - уточнили в горадминистрации. - У подрядчика есть все ресурсы: техника, люди, материалы, чтобы не выбиваться из утвержденного графика.

Реконструкцию Первомайского моста должны закончить в следующем году.

По своим техническим характеристикам старые опоры после заливки бетоном будут не уступать новым.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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