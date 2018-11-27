Звезды за 50, которые гордятся своими фигурами в купальнике

Когда тебе 20 или 30 лет, быть королевой пляжа не так уж и сложно. А попробуй-ка отлично выглядеть в купальнике, когда тебе уже за 50! Тем не менее, многие звезды с блеском справляются с этой задачей. На шестом десятке они не только прекрасно смотрятся в бикини, но и не стыдятся показаться перед камерами папарацци. А то и сами публикуют отпускные фото в соцсетях!

Лариса Долина: 60 лет

Лариса Долина поразила почитателей своего таланта неожиданным фото: певица опубликовала в Интернете свой снимок в купальнике. Артистка решила поделиться с читателями своей странички ярким и солнечным кадром. На фото певица стоит на фоне моря в облегающем топе и крошечных трусиках-бикини желтого цвета. По-видимому, кадр был сделан в Сочи во время съемок программы «Вместе с дельфинами», в которой Лариса принимала участие. Поклонники не могли не отметить, что фигура певицы выглядит стройной и подтянутой — ни грамма лишнего. Как тут не вспомнить знаменитую кефирную диету Долиной, о которой она неоднократно рассказывала журналистам! Стоит только взглянуть на этот кадр, как сразу понимаешь: кефир работает!

Лариса Долина: в 60 лет - жизнь только начинается! Фото: Инстаграм.

Жанна Эппле: 51 год

Надеть бикини с такими откровенными трусиками решится далеко не каждая молодая девушка. А 51-летняя звезда сериала «Все мужики сво…» Жанна Эппле – легко! И ведь сколько задора и оптимизма: глядя на фото, которым артистка поделилась в соцсетях, прекрасно понимаешь: возраст – это только цифра в паспорте, а не состояние души.

Все мужики сво...? Да, если не оценили такую даму! И почему Жанна не замужем? Фото: Инстаграм.

Любовь Успенская: 62 года

Звезда шансона обожает отдыхать в Греции. И каждый раз, когда попадает на землю древней Эллады, непременно делится в Инстгараме отпускным снимком в купальнике. А что, с такой фигурой – можно и даже нужно!

Любовь Успенская...

...любит отдыхать в Греции. Фото: Инстаграм.

Роза Сябитова: 54 года

Самая знаменитая телесваха страны откровенно призналась, что ради стройной фигуры сделала липосакцию. Роза Сябитова не скрывает от своих поклонников ничего - в том числе и фигуру в купальнике. А теперь еще и в Госдуму собралась баллотироваться.

Роза Сябитова не скрывает, что она делала липосакцию. Фото: Вконтакте.

Синди Кроуфорд: 50 лет

Легендарная супермодель даже полувековой юбилей отметила в бикини на пляже. Фигура 50-летней Синди так же совершенна, как и в молодые годы – недаром супруг манекенщицы бизнесмен Рэнди Гербер с гордостью публикует снимки красавицы жены в Инстаграме. Фотошоп, скажете вы? Ничего подобного: за Синди на пляже подглядывали еще и папарацци. И их беспристрастные фото свидетельствуют: у Кроуфорд – ни следа целлюлита и никакого лишнего веса.

Такой Синди Кроуфорд опубликовал в Инстаграме ее муж Рэнди Гербер...

А такой ее с супругом увидели папарацци. Фото: EAST NEWS.

Эль Макферсон: 52 года

В свое время за совершенную фигуру ей дали прозвище «The Body» - «Тело». И в 52 года легендарная супермодель не устает удивлять идеальными пропорциями. Австралийка родила двоих детей швейцарскому миллиардеру Арпаду Буссону (тому самому, за которого чуть не вышла замуж Ума Турман и которому она подарила дочку), но дети, похоже, совершенно не сказались на ее талии.

Эль Макферсон не даром носит прозвище "тело". Фото: Инстаграм.

Элизабет Херли: 50 лет

И как Хью Грант мог оставить такую красавицу? Британская актриса и в 50 лет смело загорает топлесс, нарушая покой чопорных соседей по поместью.

50-летняя Элизабет Херли загорает топлесс. Фото: Инстаграм.

Кристи Бринкли: 62 года

Модель, которая в свои годы выглядит максимум на 30 с хвостиком, покорила всю планету неукротимой энергией и ослепительной улыбкой. Не так давно Кристи презентовала книгу, в которой раскрыла секреты своей красоты. Всем своим видом она опровергает расхожее мнение, что после шестидесяти женщина не может выглядеть красивой и сексуальной.

- Когда мы отдыхаем одни, я могу надеть бикини, но на общественном пляже с детьми я надеваю закрытые купальные костюмы, потому что им не хочется ходить со старухой в бикини, - рассказывала Кристи в одном из интервью. Явно кокетничала!

Всем своим видом Кристи опровергает расхожее мнение, что после шестидесяти женщина не может выглядеть красивой и сексуальной. Фото: Инстаграм.

Два года назад, отмечая 60-летие, Бринкли снялась в купальнике для обложки журнала People. И с тех пор частенько балует своих поклонников в Инстаграме снимками на пляже. Мини-юбка для нее — обычная одежда, и правильно: грех прятать такие ноги только из-за того, что женщине пошел седьмой десяток. К слову, она - мама троих детей.

Отмечая 60-летие, Бринкли снялась в купальнике для обложки журнала People.

А еще она рекламирует солнцезащитные средства. Фото: Инстаграм.

Кортни Кокс: 52 года

Звезда сериала «Друзья» по-прежнему в отличной форме: Кортни частенько проводит отпуск на Гавайях, смело загорая на пляже в бикини.

Звезда сериала "Друзья" по-прежнему в отличной форме. Фото: EAST NEWS.

Мелани Гриффит: 58 лет

Папарацци сфотографировали Мелани Гриффит у бассейна фешенебельного отеля Rodavento в Мексике, куда она отправилась на свадьбу своей подруги, актрисы Евы Лонгории. Экс-супруга Антонио Бандераса загорала на солнышке в бикини с экзотическим принтом. В свои 58 лет Мелани может похвастаться подтянутой фигурой – не безупречной, но стройной и без лишнего веса.

Мелани на отдыхе в Мексике. Фото: Фото: EAST NEWS.

Голди Хоун: 70 лет

Американская актриса и мать троих детей Голди Хоун не стесняется своей фигуры и в 70 лет демонстрирует отличные формы. Папарацци сфотографировали звезду во время отпуска на Гавайях. К слову, именно снимаясь в откровенных купальниках в комедии «За бортом» Голди покорила своего коллегу и будущего мужа Курта Рассела – супруги счастливы в браке уже более 30 лет. Теперь понятно, в кого дочка Голди – актриса Кейт Хадсон – такая красавица.

Фото: EAST NEWS.

Джулианна Мур: 55 лет

Рыжеволосая колдунья, похоже, открыла секрет вечной молодости. Смелые вечерние наряды, которые Джулианна демонстрирует на красной дорожке, неизменно вызывают восхищение у зрителей – как и ее прекрасное лицо. И, да, в свои годы она по-прежнему не стесняется сниматься обнаженной.

Голливудская звезда Джулианна Мур. Фото: EAST NEWS.

Иоланда Хадид: 52 года

Ее дочки – самые успешные модели нового поколения: Джиджи и Белла Хадид не только королевы Инстаграма, но и звезды подиума с миллионными контрактами. И ведь есть в кого: в свое время голландка Иоланда Фостер (Хадид она по мужу) была такой же успешной манекенщицей, как британка Кейт Мосс и немка Клаудиа Шиффер. В 52 года бывшая модель по-прежнему обладает отличной фигурой и смело делится в соцсетях снимками уик-эндов на пляже.