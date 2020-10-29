Врио председателя Брянского областного суда назначили Наталью Третьякову

Бывший председатель отправился на работу в Калининград. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющим полномочия председателя Брянского областного суда назначили Наталью Третьякову. Соответствующий приказ подписал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев еще 16 октября. Информация появилась на сайте облсуда.

Наталья Третьякова родилась в Карачеве. В 1992 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение». С 1983 года работала в Карачевском районном суде. С 1992-го по 2003 год была судьей районного суда. С 2003-го по 2016 год занимала должность судьи Брянского областного суда. С 23 мая 2016 года – заместитель председателя Брянского областного суда.

Врио заместителя председателя областного суда стала Надежда Петракова.

Напомним, бывший председатель Брянского облсуда отправился в Калининград. 15 октября президент подписал указ о назначении Евгения Быкова председателем Калининградского областного суда.

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