Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 октября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 142 жителя региона. Выздоровели 57 пациентов. За сутки зафиксировали две новые смерти от инфекции, сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших - 57 человек.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 12334 человек подтвердили диагноз, вылечились 9201 жителей области. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2675 тестов на коронавирус.

Наибольшее число эпизодов выявили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 77 человек. В Брянском районе за минувшие сутки обнаружили 22 новых случая, в Жуковском районе – 12. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 28 октября 2020 года:

— Брянск – 5274 (+77)

— Брянский район – 1314 (+22)

— Дятьковский район – 644 (+5)

— Карачевский район – 430 (+2)

— Трубчевский район – 326 (+1)

— Жуковский район – 312 (+12)

— Унечский район – 296 (+2)

— Сельцо – 281

— Фокино – 251 (+2)

— Новозыбков – 247 (+1)

— Комаричский район – 234 (+1)

— Клинцы – 235

— Стародубский район – 230 (+3)

— Погарский район – 226

— Выгоничский район – 221

— Почепский район – 172

— Мглинский район – 169

— Климовский район – 167 (+1)

— Навлинский район – 166

— Брасовский район – 162 (+8)

— Клетнянский район – 142 (+2)

— Дубровский район – 135 (+1)

— Суземский район – 131

— Жирятинский район – 88 (+1)

— Суражский район – 87 (+1)

— Клинцовский район – 86

— Красногорский район – 75

— Гордеевский район – 69

— Севский район – 60

— Злынковский район – 42

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 35.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».