Бывший брянский сенатор стал первым зампредом комитета Госдумы

Фото: Госдума.

Бывший брянский сенатор Сергей Калашников стал первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его назначили на пленарном заседании палаты, которое состоялось во вторник, 27 октября.

Голосование за изменения в составах комитетов прошло открыто, сообщает ИА "Новости Федерации". Кандидатуру Сергея Калашникова поддержали единогласно.

Депутатом Сергей Калашников вновь стал 14 октября 2020 года. В Госдуму он вернулся из Совета Федерации. С сентября 2015-го он был сенатором от Брянской области.

Сергей Калашников избирался по спискам ЛДПР в Думу первого и второго созыва. В Думе шестого созыва с 2011 по 2015 год занимал пост председателя Комитетом по охране здоровья.

В сентябре этого года стало известно, что новым сенатором от Брянской области станет однопартиец Сергея Вячеславовича Вадим Деньгин.

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